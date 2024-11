Blanca Jasso, una historia de lucha y esperanza en las calles de Saltillo

A pesar de su esfuerzo por salir adelante, Blanca enfrenta constantes desafíos. La calle, aunque es su espacio de trabajo, también es un lugar donde experimenta episodios de acoso y falta de respeto. “ Ya me han faltado al respeto muchas personas. Como el otro día, fuera de la escuela de mi niña, un señor trató de besarme... yo nunca le he dado motivos a nadie, y tengo a mi marido” , cuenta, con una mezcla de dolor e incredulidad.

ACOSO Y DISCRIMINACIÓN

Además del acoso, Blanca también ha vivido momentos de discriminación, pues algunos no creen en su condición y la obligan a ponerse de pie para comprobar su discapacidad. “Una vez me obligaron a pararme para ver si estaba discapacitada. Me decían que me iban a quitar a mis niños... me decían que los tenía en el sol, y aunque traemos paraguas, a veces no es suficiente. Lo que yo gano aquí es para darles lo necesario para la escuela”, relata.

En su búsqueda de apoyo institucional, Blanca ha acudido a la Secretaría del Bienestar en su municipio y ha entregado toda la papelería necesaria, pero hasta el momento no ha recibido ayuda oficial. Sin embargo, no pierde la esperanza de que algún día su situación cambie y pueda ofrecer una vida más estable a sus hijos.

Su esposo, un hombre trabajador, se dedica a realizar limpiezas en restaurantes para mantener a su familia, mientras que Blanca, con dignidad y perseverancia, lucha día a día para superarse a sí misma y demostrar que las dificultades no la vencerán.