Blindará Saltillo calles durante recorridos para pedir dulces por festejos de Halloween

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    Blindará Saltillo calles durante recorridos para pedir dulces por festejos de Halloween

Exhortan a madres y padres de familia a acompañar a los menores durante sus recorridos para pedir dulces

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana desplegará la totalidad de su estado de fuerza este sábado 31 de octubre, como parte de un operativo especial por Halloween, con el propósito de brindar seguridad a las niñas, niños y adolescentes que saldrán a las calles de Saltillo a pedir dulces.

El comisionado de Seguridad, Miguel Ángel Garza Félix, informó que por indicaciones del alcalde Javier Díaz González se reforzará la vigilancia en distintos sectores de la ciudad, ante el incremento de peatones durante las celebraciones.

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En el operativo participarán elementos de la Policía Municipal, del Grupo de Reacción Sureste y de Tránsito, además de los 17 agrupamientos especializados de la corporación, entre ellos Infancia Segura, recientemente presentado.

También se contará con el monitoreo de las cámaras del Centro de Control y Comando (C2), así como vigilancia mediante drones de la Comisaría.

Garza Félix llamó a madres y padres de familia a acompañar en todo momento a los menores durante sus recorridos, mientras que a los automovilistas les pidió conducir con cortesía y precaución ante la presencia de peatones.

Asimismo, recomendó caminar por las banquetas y reportar cualquier incidencia al 911, al teléfono 844-414-11-14, mediante el ChatBot 844-893-09-09 o a través de los grupos ciudadanos de seguridad en WhatsApp.

El comisionado agregó que los elementos también realizarán acciones de proximidad social en diferentes sectores de Saltillo, con el propósito de fortalecer la confianza entre la corporación y la población.

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POLICÍAS RECIBIRÁN A NIÑOS

Como parte de estas actividades, la Policía Municipal recibirá a niñas y niños en las instalaciones de la Comandancia, ubicadas en Pérez Treviño y periférico Luis Echeverría Álvarez, donde repartirán dulces a partir de las 17:00 horas de este sábado.

Además, las familias podrán visitar el altar de muertos instalado en el lobby de la institución.

Garza Félix recordó que el año pasado este altar obtuvo el primer lugar en el concurso organizado por el Gobierno Municipal, por lo que extendió la invitación a la ciudadanía para conocerlo durante las celebraciones.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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