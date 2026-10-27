De la pantalla a la fiesta: los personajes que dominan este Halloween y Saltillo

De la pantalla a la fiesta: los personajes que dominan este Halloween y Saltillo

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Sara Navarrete
por Sara Navarrete

La cultura pop y el cine dictan las reglas del vestuario esta temporada. Descubre las mejores ideas en grupo, pareja o individual, y conoce los establecimientos de la ciudad para conseguir tu utilería

Vida
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La noche más espeluznante del año está a la vuelta de la esquina y el ambiente festivo ya se siente en el aire. Halloween ha dejado de ser únicamente una tradición para niños en busca de dulces; hoy en día se ha consolidado como una de las celebraciones culturales más esperadas por personas de todas las edades. Es el momento perfecto del año en el que la creatividad, la nostalgia y la caracterización se unen para permitirnos dejar de lado la rutina e interpretar, aunque sea por una noche, a nuestros personajes y monstruos favoritos.

A lo largo de las décadas, esta época nos ha regalado atuendos clásicos que nunca pasan de moda y que siempre sacan de apuros a los impuntuales. Desde las tradicionales brujas de sombreros picudos y las elegantes Catrinas con maquillaje elaborado, hasta los temibles vampiros, esqueletos y hombres lobo, estos disfraces icónicos continúan siendo el pilar fundamental de cualquier fiesta temática. Sin embargo, el verdadero encanto de cada edición radica en descubrir cuáles serán las nuevas figuras que dominarán las calles.

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Esta temporada no es la excepción y la cultura pop ha vuelto a dictar las reglas del juego. Las redes sociales, el cine y las plataformas de streaming han servido como el catálogo principal para inspirar las caracterizaciones más virales de la temporada. Si aún no has decidido de qué vestirte o quieres asegurarte de llevar un vestuario que todos reconozcan al instante, VMás te presenta las alternativas que están marcando el ritmo este año.

DE LA PANTALLA A LA FIESTA: LAS TENDENCIAS QUE DOMINAN LA TEMPORADA

Este año, la cartelera cinematográfica y los estrenos más aclamados de las plataformas de contenido han dado vida a propuestas espectaculares para coordinar en pareja, en grupo o de manera individual. Entre las caracterizaciones más buscadas destacan las inspiradas en los grandes éxitos del cine fantástico y de terror recientes, así como secuelas icónicas que volvieron a poner en tendencia a personajes góticos e inolvidables.

Algunas de ellas son:

* Elphaba y Glinda (Wicked): La opción ideal para duplas o parejas. Para Elphaba se requiere piel pintada de verde intenso, vestido negro y sombrero picudo; para Glinda, un vestido rosa de cuento de hadas, varita mágica y una peluca rubia radiante.

* Art the Clown (Terrifier 3): El rey del terror moderno. Su caracterización consiste en un traje de payaso blanco y negro con pompón, prótesis facial o maquillaje blanco con sonrisa macabra y lentes de contacto escalofriantes.

$!Las caracterizaciones de terror moderno y los clásicos sangrientos siguen encabezando la lista de preferidos para los concursos de disfraces.
Las caracterizaciones de terror moderno y los clásicos sangrientos siguen encabezando la lista de preferidos para los concursos de disfraces. PINTEREST

* Beetlejuice y Lydia Deetz (Beetlejuice Beetlejuice): El regreso del clásico gótico. El atuendo combina el icónico traje a rayas blanco y negro con peluca verde alborotada y maquillaje cadavérico para él, o el inolvidable vestido de novia rojo gótico para Lydia.

* Guerreras K-Pop (K-Pop Demon Hunters): Una de las opciones más populares para grupos de amigas. Destaca por un vestuario de estilo streetwear coreano moderno con toques de combate, elementos neón y detalles tácticos de cazadores fantasiosos.

$!En establecimientos locales como La Casa del Disfraz o tiendas del Bulevar Pedro Figueroa es posible encontrar desde maquillaje teatral hasta accesorios de utilería.
En establecimientos locales como La Casa del Disfraz o tiendas del Bulevar Pedro Figueroa es posible encontrar desde maquillaje teatral hasta accesorios de utilería. PINTEREST

* Deadpool & Wolverine: La combinación favorita entre amigos. Requiere los distintivos trajes ajustados en rojo con negro o amarillo con azul con máscaras rígidas o pintura facial para detallar los accesorios de combate.

* Carrie (Carrie): Un ícono sangriento e inconfundible. Requiere un vestido de noche o de graduación estilo vintage (preferiblemente blanco o rosa pálido), una tiara y una generosa cantidad de sangre artificial cubriendo el cabello, rostro y vestuario.

$!Las caracterizaciones temáticas en pareja o en grupo continúan ganando popularidad este año, impulsadas por el impacto de las redes sociales y la cultura pop.
Las caracterizaciones temáticas en pareja o en grupo continúan ganando popularidad este año, impulsadas por el impacto de las redes sociales y la cultura pop. PINTEREST

* Entidad de los Backrooms (Backrooms): La opción preferida por los amantes del terror analógico e internet. Se logra con trajes de protección biológica (hazmat suit) amarillos o grises con máscara de gas, o bien caracterizándose con el icónico maquillaje de las entidades dentro de los Backrooms.

* Personajes de La Odisea (La Odisea): Ideal para un estilo épico e histórico. Para Odiseo (Ulises), una túnica corta con coraza de cuero o apariencia metálica, capa, espada de utilería y barba desaliñada; para Penélope o Circe, vestidos fluidos de estilo griego, coronas de laurel y maquillaje brillante con toques místicos.

$!Aunque las tendencias cambian cada temporada, los atuendos icónicos como las brujas y las Catrinas se mantienen como el pilar fundamental de las fiestas de Halloween.
Aunque las tendencias cambian cada temporada, los atuendos icónicos como las brujas y las Catrinas se mantienen como el pilar fundamental de las fiestas de Halloween. PINTEREST

¿DÓNDE CONSEGUIR TU UTILERÍA Y DISFRACES EN SALTILLO?

Si estás buscando el lugar ideal para armar tu atuendo completo o encontrar esa máscara, peluca o accesorio específico que le dé el toque final a tu caracterización, la ciudad cuenta con excelentes alternativas locales. Para quienes buscan opciones completas o accesorios de caracterización compleja, establecimientos tradicionales como La Casa del Disfraz (ubicada sobre la calle Mariano Abasolo) y Carnaval Disfraces ofrecen un extenso catálogo de trajes, capas, sombreros y maquillaje teatral para todas las edades.

Por otro lado, si prefieres tiendas de fiesta versátiles donde puedas adquirir tanto complementos personales (como sangre artificial, diademas temáticas, armas de utilería o lentes de contacto) como decoración para tus eventos, zonas comerciales a lo largo del Bulevar Pedro Figueroa cuentan con tiendas especializadas como Viva La Fiesta y sucursales de artículos de temporada. Recorrer estos comercios locales con tiempo te garantizará encontrar los elementos perfectos para destacar en cualquier concurso o reunión de Halloween.

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Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

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