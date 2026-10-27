De la pantalla a la fiesta: los personajes que dominan este Halloween y Saltillo

La noche más espeluznante del año está a la vuelta de la esquina y el ambiente festivo ya se siente en el aire. Halloween ha dejado de ser únicamente una tradición para niños en busca de dulces; hoy en día se ha consolidado como una de las celebraciones culturales más esperadas por personas de todas las edades. Es el momento perfecto del año en el que la creatividad, la nostalgia y la caracterización se unen para permitirnos dejar de lado la rutina e interpretar, aunque sea por una noche, a nuestros personajes y monstruos favoritos. A lo largo de las décadas, esta época nos ha regalado atuendos clásicos que nunca pasan de moda y que siempre sacan de apuros a los impuntuales. Desde las tradicionales brujas de sombreros picudos y las elegantes Catrinas con maquillaje elaborado, hasta los temibles vampiros, esqueletos y hombres lobo, estos disfraces icónicos continúan siendo el pilar fundamental de cualquier fiesta temática. Sin embargo, el verdadero encanto de cada edición radica en descubrir cuáles serán las nuevas figuras que dominarán las calles.

Esta temporada no es la excepción y la cultura pop ha vuelto a dictar las reglas del juego. Las redes sociales, el cine y las plataformas de streaming han servido como el catálogo principal para inspirar las caracterizaciones más virales de la temporada. Si aún no has decidido de qué vestirte o quieres asegurarte de llevar un vestuario que todos reconozcan al instante, VMás te presenta las alternativas que están marcando el ritmo este año.

DE LA PANTALLA A LA FIESTA: LAS TENDENCIAS QUE DOMINAN LA TEMPORADA Este año, la cartelera cinematográfica y los estrenos más aclamados de las plataformas de contenido han dado vida a propuestas espectaculares para coordinar en pareja, en grupo o de manera individual. Entre las caracterizaciones más buscadas destacan las inspiradas en los grandes éxitos del cine fantástico y de terror recientes, así como secuelas icónicas que volvieron a poner en tendencia a personajes góticos e inolvidables. Algunas de ellas son: * Elphaba y Glinda (Wicked): La opción ideal para duplas o parejas. Para Elphaba se requiere piel pintada de verde intenso, vestido negro y sombrero picudo; para Glinda, un vestido rosa de cuento de hadas, varita mágica y una peluca rubia radiante. * Art the Clown (Terrifier 3): El rey del terror moderno. Su caracterización consiste en un traje de payaso blanco y negro con pompón, prótesis facial o maquillaje blanco con sonrisa macabra y lentes de contacto escalofriantes.

* Beetlejuice y Lydia Deetz (Beetlejuice Beetlejuice): El regreso del clásico gótico. El atuendo combina el icónico traje a rayas blanco y negro con peluca verde alborotada y maquillaje cadavérico para él, o el inolvidable vestido de novia rojo gótico para Lydia. * Guerreras K-Pop (K-Pop Demon Hunters): Una de las opciones más populares para grupos de amigas. Destaca por un vestuario de estilo streetwear coreano moderno con toques de combate, elementos neón y detalles tácticos de cazadores fantasiosos.

* Deadpool & Wolverine: La combinación favorita entre amigos. Requiere los distintivos trajes ajustados en rojo con negro o amarillo con azul con máscaras rígidas o pintura facial para detallar los accesorios de combate. * Carrie (Carrie): Un ícono sangriento e inconfundible. Requiere un vestido de noche o de graduación estilo vintage (preferiblemente blanco o rosa pálido), una tiara y una generosa cantidad de sangre artificial cubriendo el cabello, rostro y vestuario.

* Entidad de los Backrooms (Backrooms): La opción preferida por los amantes del terror analógico e internet. Se logra con trajes de protección biológica (hazmat suit) amarillos o grises con máscara de gas, o bien caracterizándose con el icónico maquillaje de las entidades dentro de los Backrooms. * Personajes de La Odisea (La Odisea): Ideal para un estilo épico e histórico. Para Odiseo (Ulises), una túnica corta con coraza de cuero o apariencia metálica, capa, espada de utilería y barba desaliñada; para Penélope o Circe, vestidos fluidos de estilo griego, coronas de laurel y maquillaje brillante con toques místicos.