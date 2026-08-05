Bolsa de aire lesiona su brazo tras choque, en Saltillo

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    Bolsa de aire lesiona su brazo tras choque, en Saltillo
    El accidente se registró en el fraccionamiento Villas de San Juan.

Joven fue llevado a una clínica particular para descartarle fractura

Con una lesión en uno de sus brazos terminó un joven de 19 años de edad tras verse involucrado en un accidente automovilístico registrado la tarde de este miércoles en el fraccionamiento Villas de San Juan.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 15:00 horas, cuando el conductor de un Volkswagen Jetta circulaba sobre el bulevar Eulalio Gutiérrez con dirección al norte.

Al llegar al cruce con la calle Petra Siller, una camioneta Peugeot presuntamente intentó incorporarse a la vialidad sin respetar el derecho de paso, por lo que se atravesó en la trayectoria del automóvil y provocó el impacto.

A consecuencia de la colisión, las bolsas de aire del Volkswagen se activaron, lo que ocasionó que el conductor sufriera una lesión en el brazo derecho. Debido al dolor y ante la posibilidad de que presentara una fractura, el joven solicitó apoyo a través del sistema de emergencias 911.

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Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindarle atención prehospitalaria. Después de una valoración inicial, determinaron que era necesario trasladarlo a una clínica particular, donde recibiría estudios complementarios para descartar una fractura y continuar con su atención médica.

Elementos de Tránsito Municipal acudieron para tomar conocimiento del percance, realizar el peritaje correspondiente y recabar evidencias con el fin de establecer la mecánica del accidente y deslindar responsabilidades.

Una vez concluidas las diligencias en el lugar, el caso fue consignado ante el agente del Ministerio Público, quien dará seguimiento a la carpeta de investigación. Asimismo, las autoridades procedieron con la detención del presunto responsable, quien quedó a disposición de la autoridad ministerial por el probable delito de lesiones culposas mientras se determina su situación jurídica.

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