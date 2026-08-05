Bolsa de aire lesiona su brazo tras choque, en Saltillo

Con una lesión en uno de sus brazos terminó un joven de 19 años de edad tras verse involucrado en un accidente automovilístico registrado la tarde de este miércoles en el fraccionamiento Villas de San Juan.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 15:00 horas, cuando el conductor de un Volkswagen Jetta circulaba sobre el bulevar Eulalio Gutiérrez con dirección al norte.

Al llegar al cruce con la calle Petra Siller, una camioneta Peugeot presuntamente intentó incorporarse a la vialidad sin respetar el derecho de paso, por lo que se atravesó en la trayectoria del automóvil y provocó el impacto.

A consecuencia de la colisión, las bolsas de aire del Volkswagen se activaron, lo que ocasionó que el conductor sufriera una lesión en el brazo derecho. Debido al dolor y ante la posibilidad de que presentara una fractura, el joven solicitó apoyo a través del sistema de emergencias 911.