Despliegue de la Fiscalía en Coahuila permitió rápida captura de policía asesino en Saltillo: Fiscal

El reciente caso registrado en Saltillo puso a prueba la capacidad de respuesta de las corporaciones de seguridad de Coahuila, que lograron la pronta detención del presunto responsable en el norte del estado. La intervención comenzó tras un reporte recibido en el sistema de emergencias 911 poco después de las 19:00 horas, cuando familiares acudieron al domicilio al no poder establecer contacto con las víctimas.

“Calculamos que los hechos ocurrieron entre las 2:30 y las 3:00 de la tarde, y el reporte llegó después de las 19:00 horas; esta persona tuvo ese tiempo para huir y desplazarse”, detalló Federico Fernández, fiscal general del Estado. A partir de la alerta, la coordinación entre las distintas corporaciones permitió rastrear un vehículo con placas de Texas mediante el sistema estatal de videovigilancia y un operativo de inteligencia desplegado en las carreteras de Coahuila.

El operativo culminó con la detención del sospechoso en las inmediaciones del puente internacional de Piedras Negras. Además, las autoridades lograron poner a salvo al menor de edad que lo acompañaba. “Se hace todo lo posible para prevenir hechos lamentables como este. En el protocolo participan la Fiscalía, la Agencia de Investigación Criminal y la Policía del Estado, a través del Grupo de Reacción”, explicó el funcionario.

Respecto al arma utilizada, el fiscal confirmó que era de un calibre de uso exclusivo del Ejército y que contaba con aditamentos especiales que habrían impedido que las detonaciones alertaran a los vecinos. “A reserva de lo que se determine en la carpeta de investigación, existen indicios que nos hacen creer que el arma contaba con un silenciador, lo que evitó que se escucharan las detonaciones”, señaló al explicar la ausencia de reportes oportunos por parte de los habitantes del sector.

Asimismo, la Fiscalía informó que la pareja no residía en Coahuila y se encontraba de visita en la entidad, por lo que las medidas cautelares emitidas previamente no figuraban en los registros locales ni permitían una intervención preventiva.

“Esta persona, de origen estadounidense, no radicaba en Coahuila. Existían órdenes de restricción en su contra, pero fueron emitidas en Estados Unidos”, precisó el fiscal al referirse a la falta de validez territorial de dichas medidas. Actualmente, las autoridades desahogan las diligencias judiciales correspondientes para obtener la orden de aprehensión y concretar el traslado del detenido a Saltillo, donde enfrentará el proceso penal correspondiente.