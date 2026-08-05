Despliegue de la Fiscalía en Coahuila permitió rápida captura de policía asesino en Saltillo: Fiscal

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Despliegue de la Fiscalía en Coahuila permitió rápida captura de policía asesino en Saltillo: Fiscal
    Las autoridades coahuilenses y norteamericanas dieron seguimiento a la huida del hombre que mató a tres en Saltillo. Especial

Autoridades reconstruyen la cronología del caso, el rastreo del vehículo y los detalles del armamento empleado en el delito

El reciente caso registrado en Saltillo puso a prueba la capacidad de respuesta de las corporaciones de seguridad de Coahuila, que lograron la pronta detención del presunto responsable en el norte del estado.

La intervención comenzó tras un reporte recibido en el sistema de emergencias 911 poco después de las 19:00 horas, cuando familiares acudieron al domicilio al no poder establecer contacto con las víctimas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/asesinan-a-tres-personas-en-la-colonia-espinoza-mireles-de-saltillo-detienen-a-estadounidense-CC22642123

“Calculamos que los hechos ocurrieron entre las 2:30 y las 3:00 de la tarde, y el reporte llegó después de las 19:00 horas; esta persona tuvo ese tiempo para huir y desplazarse”, detalló Federico Fernández, fiscal general del Estado.

A partir de la alerta, la coordinación entre las distintas corporaciones permitió rastrear un vehículo con placas de Texas mediante el sistema estatal de videovigilancia y un operativo de inteligencia desplegado en las carreteras de Coahuila.

$!Trascendió que el responsable ha sido agente policiaco en un poblado de Texas.
Trascendió que el responsable ha sido agente policiaco en un poblado de Texas. Especial

El operativo culminó con la detención del sospechoso en las inmediaciones del puente internacional de Piedras Negras. Además, las autoridades lograron poner a salvo al menor de edad que lo acompañaba.

“Se hace todo lo posible para prevenir hechos lamentables como este. En el protocolo participan la Fiscalía, la Agencia de Investigación Criminal y la Policía del Estado, a través del Grupo de Reacción”, explicó el funcionario.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/ben-nino-de-tres-anos-sustraido-tras-multihomicidio-en-saltillo-seria-entregado-a-familiares-pronnif-JD22651899

Respecto al arma utilizada, el fiscal confirmó que era de un calibre de uso exclusivo del Ejército y que contaba con aditamentos especiales que habrían impedido que las detonaciones alertaran a los vecinos.

“A reserva de lo que se determine en la carpeta de investigación, existen indicios que nos hacen creer que el arma contaba con un silenciador, lo que evitó que se escucharan las detonaciones”, señaló al explicar la ausencia de reportes oportunos por parte de los habitantes del sector.

Asimismo, la Fiscalía informó que la pareja no residía en Coahuila y se encontraba de visita en la entidad, por lo que las medidas cautelares emitidas previamente no figuraban en los registros locales ni permitían una intervención preventiva.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-tras-homicidio-multiple-javier-diaz-destaca-rapida-captura-del-presunto-responsable-y-llama-a-fortalecer-el-tejido-familiar-PC22649116

“Esta persona, de origen estadounidense, no radicaba en Coahuila. Existían órdenes de restricción en su contra, pero fueron emitidas en Estados Unidos”, precisó el fiscal al referirse a la falta de validez territorial de dichas medidas.

Actualmente, las autoridades desahogan las diligencias judiciales correspondientes para obtener la orden de aprehensión y concretar el traslado del detenido a Saltillo, donde enfrentará el proceso penal correspondiente.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Justicia
Seguridad
A20

Localizaciones


Piedras Negras
Saltillo

Personajes


Federico Fernández Montañez

Organizaciones


FGE

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La Fiscalía General del Estado informó sobre la orden de aprehensión emitida dentro de la causa penal 547/2026.

Gira Fiscalía de Coahuila orden de aprehensión contra Chad ‘N’ por feminicidio y homicidio calificado
true

Quieren censura al no poder controlar la narrativa

La Fiscalía General del Estado mantiene abierta la investigación para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

Estadounidense, presunto multihomicida de la Espinoza Mireles, llevaba meses viviendo en Saltillo: vecinos
NosotrAs: Y la lista del deber ser

NosotrAs: Y la lista del deber ser

¡Cállate!

¡Cállate!
La PRONNIF asumió la tutela del niño desde el momento de la detención del presunto responsable y confirmó que se encuentra en buen estado de salud.

Ben, niño de tres años sustraído tras multihomicidio en Saltillo, sería entregado a familiares: Pronnif
Una revisión de la cuenta de TikTok de ‘La Manzana’ permitió identificar cerca de 100 mujeres grabadas y difundidas en videos publicados entre abril y agosto.

El frutero ‘voyeur’ grabó, sin su consentimiento, a cerca de 100 mujeres en el Centro de Saltillo
Litzy Anahí Mora de León, de 26 años, permanece hospitalizada en estado grave tras recibir un impacto de arma en la colonia Antonio Cárdenas.

Litzy permanece grave tras recibir disparo en la cabeza durante multihomicidio en Saltillo