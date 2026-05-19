Avanza con luz equivocada por falla en semáforo y causa choque en Saltillo

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    Avanza con luz equivocada por falla en semáforo y causa choque en Saltillo
    El automóvil KIA y el Nissan Versa involucrados quedaron con afectaciones visibles después del impacto, aunque las autoridades confirmaron que ninguno de los ocupantes sufrió lesiones y no fue necesario solicitar apoyo médico. ULISES MARTÍNEZ

Además de los daños materiales ocasionados por el choque, personal del área de semáforos acudió al lugar para revisar y reparar el dispositivo que presuntamente presentaba una falla

Un accidente vial registrado en la entrada de la colonia Guerrero dejó daños materiales en dos vehículos, sin que se reportaran personas lesionadas. Una de las causas señaladas fue un semáforo dañado que, presuntamente, fue movido por el viento, en Saltillo.

El percance ocurrió cuando Leopoldo ¨N¨, de 51 años, conductor de un automóvil KIA, avanzó al observar la luz verde del semáforo, la cual no correspondía a su sentido de circulación.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/taxi-derriba-a-menor-motociclista-en-saltillo-BN20783750
$!Elementos de Tránsito acudieron al cruce para tomar conocimiento de los hechos y coordinar la circulación vehicular, mientras se realizaban las diligencias correspondientes tras el percance registrado durante la jornada.
Elementos de Tránsito acudieron al cruce para tomar conocimiento de los hechos y coordinar la circulación vehicular, mientras se realizaban las diligencias correspondientes tras el percance registrado durante la jornada. ULISES MARTÍNEZ

Al incorporarse al cruce, el KIA impactó un automóvil Nissan Versa, manejado por Brandon Yohan ¨N¨, de 21 años, quien salía de las calles de la colonia Guerrero y también contaba con luz verde para avanzar.

Tras el choque, automovilistas que circulaban por el lugar dieron aviso a las autoridades, quienes acudieron para tomar conocimiento de lo ocurrido y coordinar la vialidad en la zona.

$!Personal especializado revisó el sistema de semaforización del crucero tras el accidente, ya que una de las hipótesis apunta a que el dispositivo fue desplazado por las condiciones del clima, generando confusión entre los conductores.
Personal especializado revisó el sistema de semaforización del crucero tras el accidente, ya que una de las hipótesis apunta a que el dispositivo fue desplazado por las condiciones del clima, generando confusión entre los conductores. ULISES MARTÍNEZ

Las autoridades señalaron que no hubo personas lesionadas y que únicamente se registraron daños materiales en ambos vehículos. Asimismo, se revisó el funcionamiento del semáforo para evitar otro incidente similar. Momentos después, personal del área de semáforos acudió para realizar la reparación correspondiente.

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