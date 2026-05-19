Avanza con luz equivocada por falla en semáforo y causa choque en Saltillo
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Además de los daños materiales ocasionados por el choque, personal del área de semáforos acudió al lugar para revisar y reparar el dispositivo que presuntamente presentaba una falla
Un accidente vial registrado en la entrada de la colonia Guerrero dejó daños materiales en dos vehículos, sin que se reportaran personas lesionadas. Una de las causas señaladas fue un semáforo dañado que, presuntamente, fue movido por el viento, en Saltillo.
El percance ocurrió cuando Leopoldo ¨N¨, de 51 años, conductor de un automóvil KIA, avanzó al observar la luz verde del semáforo, la cual no correspondía a su sentido de circulación.
Al incorporarse al cruce, el KIA impactó un automóvil Nissan Versa, manejado por Brandon Yohan ¨N¨, de 21 años, quien salía de las calles de la colonia Guerrero y también contaba con luz verde para avanzar.
Tras el choque, automovilistas que circulaban por el lugar dieron aviso a las autoridades, quienes acudieron para tomar conocimiento de lo ocurrido y coordinar la vialidad en la zona.
Las autoridades señalaron que no hubo personas lesionadas y que únicamente se registraron daños materiales en ambos vehículos. Asimismo, se revisó el funcionamiento del semáforo para evitar otro incidente similar. Momentos después, personal del área de semáforos acudió para realizar la reparación correspondiente.