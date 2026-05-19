Avanza con luz equivocada por falla en semáforo y causa choque en Saltillo

Un accidente vial registrado en la entrada de la colonia Guerrero dejó daños materiales en dos vehículos, sin que se reportaran personas lesionadas. Una de las causas señaladas fue un semáforo dañado que, presuntamente, fue movido por el viento, en Saltillo.

El percance ocurrió cuando Leopoldo ¨N¨, de 51 años, conductor de un automóvil KIA, avanzó al observar la luz verde del semáforo, la cual no correspondía a su sentido de circulación.