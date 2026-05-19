Buscan a quinceañera desaparecida tras salir de su domicilio en Saltillo

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    Buscan a quinceañera desaparecida tras salir de su domicilio en Saltillo
    De acuerdo con la información oficial, la menor salió de su domicilio en la colonia Ciudad Mirasierra durante la mañana y desde entonces familiares y autoridades no han logrado establecer contacto con ella. REDES SOCIALES

La ficha de búsqueda difundida por la Fiscalía incluye las características físicas de la menor debido a que no se cuenta con referencia sobre la ropa que vestía al momento de desaparecer

La desaparición de una adolescente de 15 años mantiene activa una ficha de búsqueda en Saltillo, luego de que sus familiares perdieran contacto con ella y hasta el momento no se tenga información sobre su ubicación.

Se trata de Miranda Jaqueline Palacios Hernández, una menor de edad reportada como no localizada en la capital coahuilense. La Fiscalía de Personas Desaparecidas de la Región Sureste difundió un reporte de búsqueda para solicitar el apoyo de la ciudadanía y obtener información que contribuya a dar con su paradero.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/buscan-a-adolescente-desaparecido-en-saltillo-fue-visto-por-ultima-vez-en-topo-chico-FM20792557

De acuerdo con los datos oficiales, la joven fue vista por última vez en la colonia Ciudad Mirasierra, sector ubicado al oriente de Saltillo. Según el reporte, salió de su domicilio durante la mañana y desde entonces no se ha tenido conocimiento sobre su ubicación ni contacto con ella.

La denuncia derivó en la emisión del Reporte de Búsqueda número 048/2026, mediante el cual se dieron a conocer las características físicas de la adolescente con el objetivo de facilitar su identificación entre la población.

La menor cuenta con nacionalidad mexicana, mide aproximadamente 1.75 metros de estatura y tiene una complexión robusta. Como rasgos generales, se informó que posee cabello largo de color negro. En la ficha también se señala un peso aproximado de 93 kilogramos.

Respecto a la vestimenta que portaba al momento de desaparecer, las autoridades indicaron que no existe una referencia disponible, por lo que se pidió a la ciudadanía prestar atención principalmente a sus características físicas.

La información difundida establece que la desaparición ocurrió a mediados de mayo y que el reporte formal fue presentado posteriormente ante las instancias encargadas de la búsqueda de personas no localizadas.

Desde la emisión de la alerta, las autoridades mantienen vigente la solicitud de colaboración ciudadana para reunir cualquier dato que permita ubicar a la adolescente. Asimismo, se exhortó a la población a reportar de inmediato cualquier información relacionada con su posible paradero.

Las personas que cuenten con datos que puedan contribuir a la localización de Miranda Jaqueline Palacios Hernández pueden comunicarse a los números de emergencia 911 o al teléfono 844 438 0700, habilitado para la recepción de información vinculada con casos de personas desaparecidas.

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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