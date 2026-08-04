Buscan a responsable de triple homicidio y sustracción de menor, en Saltillo

Las corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno mantienen un operativo coordinado para localizar al presunto responsable del asesinato de dos mujeres y un hombre, así como de la sustracción de un menor de edad, hechos registrados en la colonia Espinoza Mireles, en Saltillo.

La Fiscalía General del Estado informó que, de acuerdo con las primeras investigaciones, el caso estaría relacionado con un conflicto de carácter familiar. Además, las indagatorias señalan que el menor llevado por el presunto agresor sería su hijo.

Las autoridades indicaron que el probable responsable ya fue identificado y que se trata de una persona de nacionalidad estadounidense. Ante ello, se desplegó un operativo de búsqueda en las distintas regiones de Coahuila con el objetivo de ubicarlo, detenerlo y ponerlo a disposición del Ministerio Público.