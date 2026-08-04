Buscan a responsable de triple homicidio y sustracción de menor, en Saltillo
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Fuerzas de Coahuila despliegan un operativo por los hechos registrados en la colonia Espinoza Mireles
Las corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno mantienen un operativo coordinado para localizar al presunto responsable del asesinato de dos mujeres y un hombre, así como de la sustracción de un menor de edad, hechos registrados en la colonia Espinoza Mireles, en Saltillo.
La Fiscalía General del Estado informó que, de acuerdo con las primeras investigaciones, el caso estaría relacionado con un conflicto de carácter familiar. Además, las indagatorias señalan que el menor llevado por el presunto agresor sería su hijo.
Las autoridades indicaron que el probable responsable ya fue identificado y que se trata de una persona de nacionalidad estadounidense. Ante ello, se desplegó un operativo de búsqueda en las distintas regiones de Coahuila con el objetivo de ubicarlo, detenerlo y ponerlo a disposición del Ministerio Público.
Como parte de las acciones, la Fiscalía señaló que la principal prioridad es localizar al menor y garantizar su integridad, además de lograr la captura del señalado como probable responsable de los hechos.
En el dispositivo participan elementos de la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, así como efectivos del Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional.
La dependencia también informó que notificó a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) para reforzar la vigilancia en la frontera y evitar que el presunto responsable ingrese al estado de Texas mientras continúan las labores de búsqueda.