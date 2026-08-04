$!Intensas lluvias impactan la carretera Saltillo-Monterrey y su cruce con Los Pinos

RAMOS ARIZPE, COAH.- Las intensas lluvias registradas la tarde de este martes ocasionaron diversas afectaciones en Ramos Arizpe, entre ellas el cierre temporal de la circulación sobre la carretera Saltillo-Monterrey, además de encharcamientos, caída de árboles, vehículos varados e ingreso de agua a viviendas. El Gobierno Municipal informó que, alrededor de las 15:45 horas, fue cerrada la circulación en los carriles con dirección de Saltillo hacia Monterrey, a la altura del bulevar Miguel Ramos Arizpe y la carretera Los Pinos, debido a la acumulación de agua. El sentido de Monterrey hacia Saltillo permaneció abierto.

Más tarde, a las 18:25 horas, las autoridades dieron a conocer que el cruce entre el bulevar Los Pinos y la carretera Saltillo-Monterrey fue reabierto casi en su totalidad, una vez que disminuyó el nivel del agua y concluyeron las labores de atención. Al corte de las 18:00 horas, el Gobierno Municipal, a través de las direcciones de Seguridad Pública y de Protección Civil y Bomberos, informó que, por instrucciones del alcalde Tomás Gutiérrez Merino, todas las dependencias involucradas permanecieron en alerta para atender los reportes ciudadanos y dar seguimiento a las afectaciones derivadas de la lluvia. Entre las primeras acciones realizadas destacó la limpieza del puente Flores Castro, donde personal de Protección Civil, en coordinación con Servicios Primarios, retiró basura, ramas y troncos que obstruían el flujo del agua, con el fin de facilitar el desalojo pluvial.

Asimismo, elementos municipales auxiliaron en el retiro de un vehículo que quedó varado por la acumulación de agua sobre el bulevar José María Morelos. Otro de los incidentes atendidos fue la caída de un árbol sobre un taxi en el bulevar Fidel Velázquez. El conductor se encontraba fuera de la unidad al momento del percance, por lo que no se registraron personas lesionadas. Posteriormente, el árbol fue retirado para restablecer la circulación. En la zona centro, las autoridades atendieron un reporte por acumulación de agua en un domicilio de la calle Melchor Ocampo, donde el nivel descendió conforme disminuyó la intensidad de la lluvia. Durante la inspección también se detectó un cable caído en el cruce con Gustavo Espinosa Mireles, por lo que el área fue acordonada y el incidente reportado a la instancia correspondiente.

De igual forma, personal de Protección Civil y Bomberos acudió a la colonia Torremolinos para apoyar a una familia cuya vivienda resultó afectada por el ingreso de agua, mientras continuaban los recorridos de supervisión en distintos sectores del municipio. El Gobierno Municipal exhortó a la población a evitar cruzar zonas inundadas, extremar precauciones durante las lluvias y reportar cualquier situación de riesgo a los números de emergencia 911 y 844 488 69 81.