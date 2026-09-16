Buscan a segundo involucrado en agresión contra empresario en bar del Centro de Saltillo

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana confirmó a VANGUARDIA que, hasta la tarde de este miércoles, el segundo involucrado no había sido detenido y elementos de la corporación continuaban con las labores para localizarlo.

La Policía Municipal de Saltillo mantiene la búsqueda de un segundo hombre relacionado con la agresión contra un empresario ocurrida la tarde del martes en un restaurante-bar ubicado en la Zona Centro de la ciudad.

En tanto, Lorenzo “N”, de 31 años, quien fue asegurado tras los hechos, quedó a disposición del Ministerio Público, instancia que continuará con las investigaciones para determinar su situación jurídica.

ATAQUE OCURRIÓ EN PRESIDENTE CÁRDENAS

Los hechos ocurrieron alrededor de las 18:50 horas del martes en un restaurante-bar ubicado sobre la avenida Presidente Cárdenas, entre Obregón y Xicoténcatl, cerca de la Presidencia Municipal de Saltillo.

De acuerdo con el relato difundido por Gibrán Valdez, hijo del comerciante Martín Valdez Cárdenas, dos hombres que habían estado consumiendo en el establecimiento salieron del lugar con una cerveza. El propietario y una mesera habrían salido para pedirles que no se retiraran con la bebida ni la consumieran en la vía pública.

Según la versión del familiar, mientras se encontraban sobre la banqueta se produjo un altercado y uno de los hombres atacó al comerciante con un arma blanca, provocándole dos heridas en el costado izquierdo del tórax.

Tras la agresión, otros clientes lograron retener a uno de los señalados hasta la llegada de elementos de la Policía Municipal, mientras que el segundo hombre escapó del lugar.

Valdez Cárdenas fue trasladado a un hospital y sometido a una intervención quirúrgica. De acuerdo con la información proporcionada por su hijo, permanecía en terapia intensiva debido a las lesiones sufridas.