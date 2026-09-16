Joven pide plaquetas para su padre, un comerciante apuñalado en bar del Centro de Saltillo

A través de redes sociales, Gibrán Valdez informó sobre el estado de salud de su padre, Martín Valdez Cárdenas, propietario de un restaurante-bar ubicado sobre la avenida Presidente Cárdenas, entre las calles Obregón y Xicoténcatl, cerca de la Presidencia Municipal de Saltillo.

Un comerciante del Centro de Saltillo permanece internado en terapia intensiva luego de ser apuñalado presuntamente por uno de dos hombres que se encontraban consumiendo bebidas en su establecimiento, por lo que su familia solicitó apoyo para conseguir donadores de plaquetas y pidió a las autoridades dar con el segundo involucrado.

La mesera y el propietario habrían salido para solicitarles que no abandonaran el establecimiento con la bebida y que no la consumieran en la vía pública. Según el testimonio, mientras se encontraban sobre la banqueta, rumbo a la calle Obregón, uno de los hombres atacó al comerciante con un cuchillo de cocina.

De acuerdo con el relato difundido por el hijo de la víctima, los hechos ocurrieron alrededor de las 18:50 horas, cuando dos hombres que habían estado consumiendo en el establecimiento salieron del lugar con una cerveza.

El familiar señaló que su padre recibió dos heridas por arma blanca en el costado izquierdo del tórax, por lo que fue trasladado para recibir atención médica.

Según la información compartida por Gibrán, el comerciante fue intervenido quirúrgicamente durante la noche y madrugada posteriores al ataque.

El familiar indicó que, de acuerdo con el reporte médico proporcionado por el cirujano que realizó la operación, las lesiones provocaron alrededor de diez perforaciones que afectaron estructuras como el diafragma, el intestino grueso y el estómago.

Tras la agresión, otros clientes que se encontraban en el establecimiento habrían salido al escuchar el altercado y lograron retener a uno de los dos hombres señalados, para posteriormente entregarlo a elementos de la Policía Municipal.

El segundo sujeto, de acuerdo con el mismo relato, habría escapado del lugar y hasta el momento la familia solicita que sea localizado.

La información sobre la situación jurídica del detenido, así como sobre las investigaciones iniciadas por las autoridades, no fue detallada en la publicación realizada por el familiar.

PIDEN APOYO PARA CONSEGUIR PLAQUETAS

Ante la condición médica de Martín Valdez Cárdenas, su familia solicitó la colaboración de la ciudadanía para conseguir donadores de plaquetas.

Gibrán Valdez pidió a quienes puedan cumplir con los requisitos establecidos para la donación que se comuniquen directamente con él a través de redes sociales, además de solicitar que la información sea compartida para ampliar el alcance de la petición.

“Les pido una oración por la salud de mi padre, el Sr. Martín Valdez Cárdenas, que en estos momentos se encuentra en terapia intensiva”, escribió el familiar al iniciar su mensaje.

Además de solicitar apoyo para la recuperación del comerciante, la familia pidió que se aporte información que pueda contribuir al esclarecimiento de la agresión.

SOLICITAN VIDEOS DE CÁMARAS DE SEGURIDAD

El hijo de la víctima hizo un llamado a comerciantes de la zona para que, en caso de contar con cámaras de videovigilancia que hayan registrado el momento de la agresión o la huida del segundo involucrado, puedan proporcionar ese material a las autoridades correspondientes.

La familia señaló que busca que el caso sea investigado bajo el debido proceso y que se logre identificar y localizar al hombre que presuntamente escapó después del ataque.