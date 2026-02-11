Buscan con urgencia a ‘Chato’, perrito de asistencia para persona con epilepsia en Saltillo

La página “Mascotas Perdidas Saltillo” difundió en las últimas horas llamados urgentes para localizar a un perro de asistencia desaparecido, así como a una perrita de edad avanzada, además de promover la adopción responsable de un can rescatado. TE PUEDE INTERESAR: Abren convocatoria para integrar el Consejo Ciudadano de Bienestar de los Seres Sintientes en Saltillo SE BUSCA A ‘CHATO’ El caso que ha generado mayor preocupación es el de “Chato”, un perro de apoyo que se extravió el lunes en la colonia Guanajuato Oriente. Se trata de un ejemplar color beige claro, de tamaño mediano, que responde a su nombre y porta un collar azul. De acuerdo con la publicación difundida en redes sociales, Chato cumple una función esencial: asiste a una persona que sufre ataques epilépticos, por lo que su ausencia representa un riesgo directo para la salud de su dueño. En el mensaje, se solicita a la ciudadanía que, en caso de tener información sobre su paradero, se comunique de inmediato a la página de Facebook “Mascotas Perdidas Saltillo” y comparta la información para facilitar su pronta localización.

PERRITA MAYOR DESAPARECIÓ DESDE EL 4 DE FEBRERO En la misma plataforma también se compartió la ficha de búsqueda de “Brisa”, una perrita raza French Poodle, color café claro, de 12 años de edad, quien se encuentra extraviada desde el 4 de febrero de 2026 en la zona del bulevar Vicente Guerrero, en Saltillo. Como señas particulares, Brisa tiene una cicatriz visible en el abdomen y porta un collar rosa con puntos. Sus dueños advirtieron que, debido a su edad, puede estar desorientada y pidieron a la población no perseguirla en caso de verla, ya que podría asustarse y huir. Para cualquier información, se proporcionó el número telefónico 842 119 10 46, disponible también vía WhatsApp. PROMUEVEN ADOPCIÓN DE ‘CANELO’ Además de los reportes de extravío, la página continúa promoviendo la adopción de perros rescatados. En esta ocasión se difundió la historia de “Canelo”, un can de aproximadamente tres años que fue rescatado por Julián Anguiano. Según el testimonio compartido, Canelo fue auxiliado tras vivir en situación de calle y superar una neumonía, lo que le dejó como secuela un ojo nublado; sin embargo, esto no afecta su calidad de vida ni su capacidad visual. También presenta una ligera alteración al caminar, detalle que, de acuerdo con su rescatista, ha sido motivo por el cual no ha encontrado hogar.