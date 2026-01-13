Buscan nuevos talentos para el Ballet Folklórico de la UAdeC

Saltillo
/ 13 enero 2026
    El proceso de selección se realizará mediante dos talleres breves de tres días cada uno. FOTO: CORTESÍA
Gerardo Hernández
Gerardo Hernández

La invitación está dirigida a universitarios y al público en general con experiencia en danza folklórica

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), a través de la Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural, lanzó la “Convocatoria 2026” para integrar a nuevos talentos al elenco del Ballet Folklórico de la institución, dirigida tanto a la comunidad universitaria como al público en general que cuente con experiencia en danza folklórica.

El proceso de selección se desarrollará en dos etapas mediante talleres breves de tres días cada uno. El primer taller se realizará los días 20, 21 y 22 de enero, mientras que el segundo se llevará a cabo los días 27, 28 y 29 de enero, en un horario de 19:00 horas. Las actividades tendrán lugar en las instalaciones de Grupos y Talleres, ubicadas en el Bulevar Venustiano Carranza número 2143, en la colonia República Poniente.

Las personas interesadas deberán presentarse con calzado adecuado para la danza folklórica y ropa de ensayo. Durante las sesiones, los aspirantes serán evaluados en su desempeño técnico, ritmo, coordinación y conocimiento de la danza tradicional mexicana. Aquellos que demuestren mayor destreza serán seleccionados para formar parte del grupo representativo de la Universidad.

Llaman a bailarines a formar parte del Ballet Folklórico de la UAdeC 2026 FOTO: CORTESÍA

Al término de ambos talleres, los integrantes del nuevo elenco serán definidos por el director artístico del ballet, el maestro Miguel Ángel Salazar Valdés.

El Ballet Folklórico de la UAdeC cuenta con una amplia trayectoria y reconocimiento nacional e internacional. Ha participado en numerosos festivales y concursos, además de haber sido Campeón Mundial de la Federation of International Dance Festivals (FIDAF). Asimismo, posee Certificación Internacional y es miembro del Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folklore y de las Artes Tradicionales (CIOFF).

El grupo está conformado por estudiantes de distintas escuelas, facultades e institutos de la Universidad, quienes se distinguen por su disciplina y preparación constante. Su formación se basa en un trabajo integral dividido en tres fases: acondicionamiento físico, clase técnica y ejecución de bailes y danzas tradicionales.

Para más información, las personas interesadas pueden consultar la página oficial de Facebook del Ballet Folklórico de la UAdeC en: https://www.facebook.com/balletfolklorico.uadec.

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

