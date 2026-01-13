Buscan nuevos talentos para el Ballet Folklórico de la UAdeC

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), a través de la Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural, lanzó la “Convocatoria 2026” para integrar a nuevos talentos al elenco del Ballet Folklórico de la institución, dirigida tanto a la comunidad universitaria como al público en general que cuente con experiencia en danza folklórica.

El proceso de selección se desarrollará en dos etapas mediante talleres breves de tres días cada uno. El primer taller se realizará los días 20, 21 y 22 de enero, mientras que el segundo se llevará a cabo los días 27, 28 y 29 de enero, en un horario de 19:00 horas. Las actividades tendrán lugar en las instalaciones de Grupos y Talleres, ubicadas en el Bulevar Venustiano Carranza número 2143, en la colonia República Poniente.

Las personas interesadas deberán presentarse con calzado adecuado para la danza folklórica y ropa de ensayo. Durante las sesiones, los aspirantes serán evaluados en su desempeño técnico, ritmo, coordinación y conocimiento de la danza tradicional mexicana. Aquellos que demuestren mayor destreza serán seleccionados para formar parte del grupo representativo de la Universidad.