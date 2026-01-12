Psicólogos de la UAdeC llevan la teoría al consultorio con nuevo libro

Coahuila
/ 12 enero 2026
    Psicólogos de la UAdeC llevan la teoría al consultorio con nuevo libro
    La publicación reúne casos clínicos reales que muestran cómo la terapia cognitivo-conductual puede adaptarse a distintas problemáticas de salud mental desde un enfoque empático y práctico. FOTO: UNSPLASH

La Facultad de Psicología de la UAdeC presentó un libro que reúne casos clínicos reales abordados desde la terapia cognitivo-conductual

La Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) puso sobre la mesa un nuevo libro que busca acercar la teoría psicológica a la realidad del consultorio. Se trata de “Intervenciones desde el enfoque cognitivo conductual y terapias de tercera generación. Revisión de casos clínicos I”, una obra que reúne experiencias reales de atención psicológica y que fue editada por la Dirección de Investigación y Posgrado de la institución.

El libro es resultado del trabajo conjunto entre docentes y estudiantes de la Maestría en Psicología Clínica y del Doctorado en Psicología de la Salud, quienes plasmaron casos clínicos abordados desde la terapia cognitivo-conductual y enfoques contemporáneos. Más que un texto técnico, la publicación busca ser una herramienta útil tanto para quienes se están formando como para psicólogos que ya ejercen.

Las coordinadoras de la obra, la doctora Alicia Hernández Montaño y la doctora Rosa Isabel Garza Sánchez, explican que el objetivo principal es compartir conocimiento aplicado, mostrar qué funciona en la práctica y fortalecer las buenas prácticas profesionales en el abordaje de distintas problemáticas de salud mental.

A lo largo de sus páginas, el libro muestra cómo la terapia cognitivo-conductual puede adaptarse a realidades complejas, poniendo al centro la experiencia humana desde un enfoque claro, estructurado y empático. Además, presenta evidencia sobre la eficacia de estas terapias en algunos de los problemas de salud mental más comunes.

La publicación ya se encuentra disponible para consulta y descarga gratuita, lo que refuerza el compromiso de la UAdeC por compartir conocimiento y aportar desde la academia a la atención de la salud mental.

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

