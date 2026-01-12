Psicólogos de la UAdeC llevan la teoría al consultorio con nuevo libro

La Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) puso sobre la mesa un nuevo libro que busca acercar la teoría psicológica a la realidad del consultorio. Se trata de “Intervenciones desde el enfoque cognitivo conductual y terapias de tercera generación. Revisión de casos clínicos I”, una obra que reúne experiencias reales de atención psicológica y que fue editada por la Dirección de Investigación y Posgrado de la institución.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Sí nevó en Arteaga! La nieve sorprendió en la Sierra de la Marta, a más de 3 mil metros de altura

El libro es resultado del trabajo conjunto entre docentes y estudiantes de la Maestría en Psicología Clínica y del Doctorado en Psicología de la Salud, quienes plasmaron casos clínicos abordados desde la terapia cognitivo-conductual y enfoques contemporáneos. Más que un texto técnico, la publicación busca ser una herramienta útil tanto para quienes se están formando como para psicólogos que ya ejercen.