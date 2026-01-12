Música country, danza árabe y más: la UAdeC invita a sumarse a sus talleres artísticos

Coahuila
/ 12 enero 2026
    Música country, danza árabe y más: la UAdeC invita a sumarse a sus talleres artísticos
    La danza árabe forma parte de la oferta de los Talleres Artísticos de la UAdeC y brinda un espacio para fortalecer la coordinación, la expresión corporal y la conexión con la música. FOTO: ARCHIVO

Las inscripciones estarán abiertas del 12 al 30 de enero en las oficinas de Grupos y Talleres, ubicadas frente a Rectoría, con clases programadas para iniciar en febrero de 2026

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) lanzó la invitación a su comunidad universitaria y al público en general para inscribirse en los Talleres Artísticos que iniciarán clases el próximo 2 de febrero de 2026, con una oferta variada pensada para niñas, niños, jóvenes y adultos.

A través de la Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural, junto con el Departamento de Formación Artística, la Universidad pone a disposición disciplinas como guitarra, canto, piano y pintura, así como distintos estilos de baile, entre ellos country, latino, ritmos latinos, danzas árabes, ballet y folklórico, tanto en modalidad infantil como juvenil.

Las inscripciones estarán abiertas del 12 al 30 de enero, en un horario de 9:00 a 18:00 horas, en las oficinas de Grupos y Talleres ubicadas en el bulevar Venustiano Carranza número 2143, frente a Rectoría. Los costos varían según el perfil del participante: mil pesos para niñas, niños y estudiantes UAdeC; mil 500 pesos para trabajadores de la Universidad y sus hijos mayores de 12 años, y mil 800 pesos para el público en general.

Los Talleres Artísticos de la UAdeC ofrecen disciplinas como música, baile y pintura, abiertas tanto a la comunidad universitaria como al público en general. FOTO: UADEC

Más allá de aprender una disciplina artística, estos talleres buscan ser un espacio para el desarrollo personal. De acuerdo con la Universidad, participar en actividades artísticas ayuda a fortalecer la creatividad, la autoestima, las habilidades sociales y el trabajo en equipo, además de reducir el estrés y mejorar la concentración.

La UAdeC destacó que el arte también impulsa el bienestar emocional y cognitivo, ya que permite la autoexpresión, el autoconocimiento y la conexión con otras personas, convirtiéndose en una herramienta clave para el desarrollo integral de quienes participan.

Para quienes estén interesados en conocer más detalles, la Universidad puso a disposición el teléfono del Departamento de Formación Artística, (844) 412 54 27.

Temas


Arte
Capacitación
Cultura

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Organizaciones


UAdeC

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

