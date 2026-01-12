Música country, danza árabe y más: la UAdeC invita a sumarse a sus talleres artísticos
Las inscripciones estarán abiertas del 12 al 30 de enero en las oficinas de Grupos y Talleres, ubicadas frente a Rectoría, con clases programadas para iniciar en febrero de 2026
La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) lanzó la invitación a su comunidad universitaria y al público en general para inscribirse en los Talleres Artísticos que iniciarán clases el próximo 2 de febrero de 2026, con una oferta variada pensada para niñas, niños, jóvenes y adultos.
A través de la Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural, junto con el Departamento de Formación Artística, la Universidad pone a disposición disciplinas como guitarra, canto, piano y pintura, así como distintos estilos de baile, entre ellos country, latino, ritmos latinos, danzas árabes, ballet y folklórico, tanto en modalidad infantil como juvenil.
Las inscripciones estarán abiertas del 12 al 30 de enero, en un horario de 9:00 a 18:00 horas, en las oficinas de Grupos y Talleres ubicadas en el bulevar Venustiano Carranza número 2143, frente a Rectoría. Los costos varían según el perfil del participante: mil pesos para niñas, niños y estudiantes UAdeC; mil 500 pesos para trabajadores de la Universidad y sus hijos mayores de 12 años, y mil 800 pesos para el público en general.
Más allá de aprender una disciplina artística, estos talleres buscan ser un espacio para el desarrollo personal. De acuerdo con la Universidad, participar en actividades artísticas ayuda a fortalecer la creatividad, la autoestima, las habilidades sociales y el trabajo en equipo, además de reducir el estrés y mejorar la concentración.
La UAdeC destacó que el arte también impulsa el bienestar emocional y cognitivo, ya que permite la autoexpresión, el autoconocimiento y la conexión con otras personas, convirtiéndose en una herramienta clave para el desarrollo integral de quienes participan.
Para quienes estén interesados en conocer más detalles, la Universidad puso a disposición el teléfono del Departamento de Formación Artística, (844) 412 54 27.