Música country, danza árabe y más: la UAdeC invita a sumarse a sus talleres artísticos

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) lanzó la invitación a su comunidad universitaria y al público en general para inscribirse en los Talleres Artísticos que iniciarán clases el próximo 2 de febrero de 2026, con una oferta variada pensada para niñas, niños, jóvenes y adultos.

A través de la Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural, junto con el Departamento de Formación Artística, la Universidad pone a disposición disciplinas como guitarra, canto, piano y pintura, así como distintos estilos de baile, entre ellos country, latino, ritmos latinos, danzas árabes, ballet y folklórico, tanto en modalidad infantil como juvenil.

Las inscripciones estarán abiertas del 12 al 30 de enero, en un horario de 9:00 a 18:00 horas, en las oficinas de Grupos y Talleres ubicadas en el bulevar Venustiano Carranza número 2143, frente a Rectoría. Los costos varían según el perfil del participante: mil pesos para niñas, niños y estudiantes UAdeC; mil 500 pesos para trabajadores de la Universidad y sus hijos mayores de 12 años, y mil 800 pesos para el público en general.