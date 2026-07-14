Buscan proteger al Museo de la Katrina en Saltillo mientras avanza divorcio de sus fundadores

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    Buscan proteger al Museo de la Katrina en Saltillo mientras avanza divorcio de sus fundadores
    El futuro patrimonial de ambos museos se definirá en el juicio de divorcio, aunque la familia asegura que seguirán impulsando su continuidad. KATYA GONZÁLEZ

Erick Morales y sus hijos informaron que ya promovieron acciones legales para salvaguardar el Museo de la Katrina y el Museo de la Muñeca

En medio del conflicto familiar entre los fundadores del Museo de la Katrina y del Museo de la Muñeca, la familia Morales Fuentes aseguró que la prioridad es proteger ambos recintos culturales para garantizar su continuidad, independientemente del proceso de divorcio entre Erick Morales y Cynthia Fuentes.

“Queremos que el museo continúe. Fue creado con mucha pasión, con mucho arte de una familia para toda una comunidad y lo mejor sería que siguiera”, expresó Valeria Morales Fuentes, hija de los propietarios.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/hijos-de-fundadores-del-museo-de-la-katrina-en-saltillo-denuncian-violencia-familiar-los-museos-se-van-a-perder-advierten-LF22145196

Explicó que ambos museos forman parte de una asociación civil creada para proteger el proyecto cultural y permitir su permanencia bajo una buena administración. Por su parte, Erick Morales explicó que, al tratarse de un matrimonio bajo el régimen de bienes mancomunados, la propiedad del inmueble y de los bienes será resuelta dentro del juicio de divorcio.

“Ya hay un proceso de divorcio, pero lo que estamos buscando es proteger los museos. El tema patrimonial será el que determinen los jueces, pero nuestra intención es que el Museo de la Katrina y el Museo de la Muñeca puedan seguir funcionando”, afirmó.

Morales reconoció que la realización del Festival que hacen por el aniversario del museo, en el mes de octubre, dependerá de las resoluciones judiciales. Actualmente, aunque ambos museos permanecen abiertos al público, operan sin un horario regular.

Valeria Morales aseguró que desde el conflicto familiar se redujeron los días de apertura durante el actual periodo vacacional, cuando tradicionalmente el museo recibía una mayor afluencia de turistas.

También afirmó que han recibido comentarios de visitantes sobre modificaciones en los horarios de atención, el incremento en las tarifas de ingreso y cambios en la calidad de los recorridos guiados, situaciones que, dijo, han sido incorporadas como parte de la documentación presentada dentro del proceso legal.

Mientras el litigio continúa, los tres hermanos informaron que actualmente desarrollan otros proyectos turísticos y culturales en el Museo de las Brujas y el Museo de Escalofríos, ubicados en la calle Allende Sur, en el Centro Histórico de Saltillo.

Finalmente, hicieron un llamado a preservar espacios culturales como el Museo de la Katrina.

“Saltillo tiene mucho potencial cultural. Estos espacios ayudan a conservar la historia y a que las nuevas generaciones conozcan nuestras tradiciones. Nosotros estaremos aquí un tiempo, pero los museos pueden permanecer para las futuras generaciones”, expresó Valeria Morales.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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