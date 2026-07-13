Hijos de fundadores del Museo de la Katrina en Saltillo denuncian violencia familiar; ‘los museos se van a perder’, advierten

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    Hijos de fundadores del Museo de la Katrina en Saltillo denuncian violencia familiar; ‘los museos se van a perder’, advierten
    Los hijos de los fundadores señalaron que el conflicto legal podría afectar la permanencia de los museos en Saltillo. TOMADA DEL VIDEO

Valeria Deyanira, Erick Manuel y Sofía Monserrat Morales Fuentes hicieron públicas acusaciones de violencia psicológica y patrimonial contra su madre

Los tres hijos de los fundadores del Museo de la Katrina y del Museo de la Muñeca en Saltillo denunciaron públicamente presuntos actos de violencia psicológica y patrimonial por parte de su madre, Cynthia Fuentes, en el marco del proceso de divorcio que enfrenta con su padre, Erick Morales, conflicto que podría derivar en la desaparición de ambos recintos culturales.

En una entrevista difundida a través de redes sociales, Valeria Deyanira, Erick Manuel y Sofía Monserrat Morales Fuentes afirmaron que han sido excluidos del proyecto con más de 17 años de historia, así como de la vivienda familiar, en donde se encuentran ambos museos, además de enfrentar un ambiente que calificaron como hostil.

Los jóvenes aseguraron que la situación escaló luego de la intervención de elementos de la Policía Violeta este lunes, quienes, según su versión, impulsados por Cynthia Fuentes, intentaron ingresar a sus habitaciones personales a pesar de que un juez las había determinado como espacios privados dentro del inmueble donde habitan.

Relataron que el conflicto inició tras el proceso de separación de sus padres hace un año y acusaron a su madre de difamarlos, ejercer violencia psicológica, restringirles el acceso a espacios básicos de la vivienda como la cocina y el baño, además de deshacerse de pertenencias personales. Asimismo, señalaron que han requerido atención psicológica debido al impacto emocional que les ha generado el conflicto familiar.

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Los hermanos también expresaron preocupación por el futuro del Museo de la Katrina y del Museo de la Muñeca, al considerar que el conflicto legal y familiar podría afectar la permanencia de ambos espacios, reconocidos como parte de la oferta cultural y turística de Saltillo.

A lo largo de los años, el recinto ha contado con el respaldo de la iniciativa privada y de autoridades estatales y municipales, consolidándose como un punto de atracción turística y cultural para visitantes locales, nacionales y extranjeros.

Las piezas han trascendido las fronteras de Coahuila y han sido exhibidas en países como Holanda, Bélgica, España, Cuba y Estados Unidos, además de presentarse en distintas entidades de México como el Estado de México, Michoacán, Nuevo León, San Luis Potosí y Guanajuato.

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Tras difundirse la entrevista, ex trabajadores y personas cercanas a la familia manifestaron públicamente su respaldo a los jóvenes, al señalar que fueron testigos de situaciones similares a las descritas por ellos durante los años que laboraron en los museos.

VANGUARDIA buscó una postura de Cynthia Fuentes respecto a los señalamientos realizados por sus hijos; sin embargo, hasta el cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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