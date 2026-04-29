Buscan saltillenses estabilidad laboral en Feria del Empleo

Este miércoles, cientos de ciudadanos se dieron cita en las instalaciones del Sistema Estatal del Empleo en Saltillo, en la calle Carlos Abedrop, con la esperanza de integrarse al sector formal. La jornada ofreció 900 vacantes a través de 25 empresas, destacando opciones de inclusión para grupos vulnerables y personas con discapacidad. Para algunos asistentes, la búsqueda ha sido prolongada, enfrentando meses de incertidumbre económica en la región. Mariel, una de las buscadoras de empleo, compartió que tras desempeñarse anteriormente en una empresa de botanas, suma ya un periodo considerable fuera del mercado laboral.

“Tengo casi un año sin tener empleo; antes trabajaba en Sabritas”, explicó Mariel, al señalar que esta es la primera feria a la que acude en el año. La mujer se mostró interesada en diversas vacantes, esperando que este evento sea el fin de su etapa de desocupación. En una situación similar se encuentra Rosario Zaragoza Rodríguez, quien busca un cambio de rumbo tras haber trabajado seis años en la misma compañía. Rosario destacó la buena recepción de sus solicitudes por parte de los reclutadores presentes en el recinto. “Me ha parecido bien la feria. Ya fui a varias de aquí; en todas me recibieron la papelería”, comentó Rosario Zaragoza tras su recorrido por los módulos. Decidió dejar su empleo anterior tras más de un lustro porque “quería otro tipo de trabajos”.

Por otro lado, la feria evidenció el reto que enfrentan las personas con discapacidad para encontrar puestos compatibles con sus perfiles.José Luis, quien cuenta con un perfil especializado, acudió al evento tras siete meses de desempleo en busca de una oportunidad real de colocación. “Yo soy matricero. Nada más me recibieron el currículum una vez, pero como que no es lo mismo”, expresó con reserva sobre las opciones disponibles. Para él, encontrar una vacante que se ajuste por completo a sus capacidades sigue siendo el principal desafío.

El evento se mantuvo con una afluencia constante durante la mañana, recibiendo perfiles que van desde operativos hasta técnicos. Representantes de las 25 empresas participantes realizaron entrevistas directas para agilizar los procesos de contratación.

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