Cabildo de Saltillo aprueba compra de terrenos y refuerza abasto de agua; designan nuevos vocales ciudadanos
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
Organizaciones
El Cabildo de Saltillo aprobó la compra de terrenos para nuevos pozos de agua y designó a tres integrantes ciudadanos en consejos municipales, además de avalar informes financieros recientes
El alcalde Javier Díaz González informó que, con la aprobación unánime del Cabildo, se adquirieron dos inmuebles donde se perforarán y equiparán nuevos pozos para incrementar el caudal de agua que se distribuye en la ciudad. “En este segundo semestre del año se pretende aumentar el suministro en al menos 258 litros por segundo, lo que representa un 10 por ciento más de lo que tenemos actualmente”, destacó el edil.
TE PUEDE INTERESAR: UAdeC ofrecerá charla sobre el cometa interestelar 3I/Atlas tras viralización de rumores
Díaz González recordó la reciente inauguración del Pozo Carneros III, considerado uno de los de mayor caudal en la historia de Saltillo, que por sí solo aporta alrededor del 5 por ciento del suministro previo al inicio del plan de fortalecimiento del abasto.
En otro punto de la sesión, se aprobó por unanimidad la designación de tres integrantes ciudadanos para distintos consejos municipales. Gustavo Ramírez Barba, rector de la Universidad La Salle Saltillo, fue nombrado vocal ciudadano del Consejo Directivo del DIF Municipal. También fueron designados Edgar Octavio Ramón Aguirre, representante de Grupo Amistad, y Alfredo López Villarreal, presidente de la Coparmex Coahuila Sureste, como vocales del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano de Saltillo.
Asimismo, el Cabildo avaló los Informes de Avance de Gestión Financiera correspondientes al mes de septiembre y al tercer trimestre de 2025, presentados por la Tesorería Municipal, así como los informes de avance de organismos públicos descentralizados, incluyendo el Instituto Municipal del Transporte, Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento, Instituto Municipal de Planeación, y otros.
Finalmente, se aprobó trasladar el Instituto Municipal de la Vivienda a la Dirección de Servicios Administrativos del Gobierno Municipal, con el objetivo de optimizar la coordinación y eficiencia en la administración de los servicios municipales.