Cabildo de Saltillo aprueba compra de terrenos y refuerza abasto de agua; designan nuevos vocales ciudadanos

Saltillo
/ 29 octubre 2025
    Cabildo de Saltillo aprueba compra de terrenos y refuerza abasto de agua; designan nuevos vocales ciudadanos
    El Cabildo de Saltillo designó a tres integrantes ciudadanos para el Consejo del DIF y el Consejo Municipal de Desarrollo Urbano, promoviendo la participación de la sociedad. FOTO: CORTESÍA

El Cabildo de Saltillo aprobó la compra de terrenos para nuevos pozos de agua y designó a tres integrantes ciudadanos en consejos municipales, además de avalar informes financieros recientes

El alcalde Javier Díaz González informó que, con la aprobación unánime del Cabildo, se adquirieron dos inmuebles donde se perforarán y equiparán nuevos pozos para incrementar el caudal de agua que se distribuye en la ciudad. “En este segundo semestre del año se pretende aumentar el suministro en al menos 258 litros por segundo, lo que representa un 10 por ciento más de lo que tenemos actualmente”, destacó el edil.

TE PUEDE INTERESAR: UAdeC ofrecerá charla sobre el cometa interestelar 3I/Atlas tras viralización de rumores

$!El alcalde Javier Díaz González supervisó los avances en el fortalecimiento del abasto de agua en Saltillo, tras la aprobación de nuevos pozos por el Cabildo.
El alcalde Javier Díaz González supervisó los avances en el fortalecimiento del abasto de agua en Saltillo, tras la aprobación de nuevos pozos por el Cabildo. FOTO: CORTESÍA

Díaz González recordó la reciente inauguración del Pozo Carneros III, considerado uno de los de mayor caudal en la historia de Saltillo, que por sí solo aporta alrededor del 5 por ciento del suministro previo al inicio del plan de fortalecimiento del abasto.

En otro punto de la sesión, se aprobó por unanimidad la designación de tres integrantes ciudadanos para distintos consejos municipales. Gustavo Ramírez Barba, rector de la Universidad La Salle Saltillo, fue nombrado vocal ciudadano del Consejo Directivo del DIF Municipal. También fueron designados Edgar Octavio Ramón Aguirre, representante de Grupo Amistad, y Alfredo López Villarreal, presidente de la Coparmex Coahuila Sureste, como vocales del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano de Saltillo.

$!La sesión del Cabildo también incluyó la aprobación de informes de gestión financiera de organismos municipales y del tercer trimestre de 2025.
La sesión del Cabildo también incluyó la aprobación de informes de gestión financiera de organismos municipales y del tercer trimestre de 2025. FOTO: CORTESÍA

Asimismo, el Cabildo avaló los Informes de Avance de Gestión Financiera correspondientes al mes de septiembre y al tercer trimestre de 2025, presentados por la Tesorería Municipal, así como los informes de avance de organismos públicos descentralizados, incluyendo el Instituto Municipal del Transporte, Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento, Instituto Municipal de Planeación, y otros.

Finalmente, se aprobó trasladar el Instituto Municipal de la Vivienda a la Dirección de Servicios Administrativos del Gobierno Municipal, con el objetivo de optimizar la coordinación y eficiencia en la administración de los servicios municipales.

Temas


Cabildo

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Personajes


Javier Díaz González

Organizaciones


ayuntamiento de saltillo

true

Elena Vega

Editora Web y de Mesa Regional en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Saltillo reafirmó su rol clave en la producción automotriz a nivel nacional, en particular para Stellantis.

Saltillo reafirma su liderazgo industrial con la nueva generación de camionetas RAM (VIDEOS)
Tras el incumplimiento de México con la cuota que debía entregar, los especialistas hablaron sobre posibles alternativas para mejorar la situación.

Estados y municipios deben ser parte en tratado de aguas internacionales
true

POLITICÓN: Tras cinco años, Viva Aerobús reactiva hoy la ruta Saltillo-CDMX
true

La forma de gobernar de Sheinbaum
true

La nueva casta morenista: Ya llegó. Ya está aquí
true

Coahuila: ¿seguirá viva la alianza PRI-PAN para que continúe el trueque, el ‘dame y te doy’?
Un carbón de alta gama política

Un carbón de alta gama política
true

“No eres igual que antes, has cambiado.” Claro que he cambiado, de eso se trata la vida