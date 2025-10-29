Cabildo de Saltillo aprueba compra de terrenos y refuerza abasto de agua; designan nuevos vocales ciudadanos

El alcalde Javier Díaz González informó que, con la aprobación unánime del Cabildo, se adquirieron dos inmuebles donde se perforarán y equiparán nuevos pozos para incrementar el caudal de agua que se distribuye en la ciudad. “En este segundo semestre del año se pretende aumentar el suministro en al menos 258 litros por segundo, lo que representa un 10 por ciento más de lo que tenemos actualmente”, destacó el edil. TE PUEDE INTERESAR: UAdeC ofrecerá charla sobre el cometa interestelar 3I/Atlas tras viralización de rumores

Díaz González recordó la reciente inauguración del Pozo Carneros III, considerado uno de los de mayor caudal en la historia de Saltillo, que por sí solo aporta alrededor del 5 por ciento del suministro previo al inicio del plan de fortalecimiento del abasto. En otro punto de la sesión, se aprobó por unanimidad la designación de tres integrantes ciudadanos para distintos consejos municipales. Gustavo Ramírez Barba, rector de la Universidad La Salle Saltillo, fue nombrado vocal ciudadano del Consejo Directivo del DIF Municipal. También fueron designados Edgar Octavio Ramón Aguirre, representante de Grupo Amistad, y Alfredo López Villarreal, presidente de la Coparmex Coahuila Sureste, como vocales del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano de Saltillo.