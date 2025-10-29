UAdeC ofrecerá charla sobre el cometa interestelar 3I/Atlas tras viralización de rumores

La transmisión será en vivo a las 21:00 horas a través del canal oficial de YouTube de la universidad, y al cual puedes ingresar dando clic aquí :

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) , a través del Observatorio Astronómico de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas en la Unidad Camporredondo, ofrecerá este miércoles 29 de octubre la charla “Descifrando la naturaleza del misterioso objeto interestelar 3I/Atlas” , impartida por los astrónomos Pablo Sergio Barrera Pineda y Juan Segura Sosa .

La actividad surge tras la circulación de videos en redes sociales que afirmaban que un cometa con “apariencia de nave espacial” se dirigía hacia la Tierra, generando alarma entre usuarios de distintas partes de Coahuila y del país. La viralización de estas publicaciones provocó la propagación de desinformación astronómica.

Para contextualizar, especialistas del Planetarium Torreón aclararon que el objeto mencionado en los videos corresponde al cometa 3I/Atlas, un cuerpo interestelar proveniente del exterior del Sistema Solar. “No representa ningún peligro para la Tierra. Es apenas el tercer objeto de este tipo que nos visita y seguirá una trayectoria hiperbólica, pasando detrás del Sol antes de alejarse nuevamente al espacio profundo”, señaló la maestra Loren Hernández, responsable del área de Astronomía del centro.

Barrera Pineda detalló que la transmisión iniciará a las 20:30 horas (hora del centro de México) para preparar la charla y se dará comienzo puntual a las 21:00 horas, de modo que personas en otras regiones puedan ajustar su horario local. “Si no pueden asistir en vivo, la charla quedará grabada y podrán enviar sus preguntas por los diferentes medios de comunicación de la universidad”, indicó el astrónomo.