Cada vez más pasajeros usan rutas alimentadoras en Saltillo: Alcalde ; destaca conectividad con zona hospitalaria

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    Cada vez más pasajeros usan rutas alimentadoras en Saltillo: Alcalde ; destaca conectividad con zona hospitalaria
    El Gobierno Municipal confía en que la nueva ruta alimentadora se conslolide como una columna vertebral de la movilidad urbana en Saltillo. CORTESÍA

La nueva unidad de transporte busca optimizar los traslados de ciudadanos hacia centros de salud y áreas clave de la capital coahuilense; el alcalde Javier Díaz promete más mejoras en movilidad

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, dio inicio a las operaciones de la ruta 716, una nueva opción de transporte público diseñada para interconectar el suroriente de la ciudad con los principales centros médicos. La estrategia busca facilitar el acceso a instituciones como el Hospital General, el ISSSTE y el Oncológico.

Esta ruta, que recorre vialidades estratégicas como Otilio González y atraviesa sectores tradicionales como las colonias Guayulera y La Minita, tiene como fin reducir los costos y tiempos de traslado para los usuarios.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/inicia-operaciones-ruta-rs-716-conecta-oriente-y-poniente-de-saltillo-KG20510921

“Mucha gente en vez de agarrar varias combis o varias rutas, pues va a tener la posibilidad de que por medio de un pasaje poder trasladarse”, subrayó el Alcalde.

$!Los habitantes del norponiente podrán llegar a la zona hospitalaria de la ciudad cn mayor facilidad.
Los habitantes del norponiente podrán llegar a la zona hospitalaria de la ciudad cn mayor facilidad. CORTESÍA

Explicó que la implementación responde a una alta densidad poblacional en las zonas beneficiadas. Se espera que, conforme avance la difusión y la ciudadanía se familiarice con el nuevo trayecto, el flujo de pasajeros incremente, consolidando a la 716 como una columna vertebral de la movilidad urbana en Saltillo.

El Edil destacó que este esfuerzo es parte de un plan integral que busca mejorar la experiencia de viaje. “Cada vez va incrementándose la cantidad de pasajeros que diariamente utilizan estas rutas”, señaló, refiriéndose al éxito positivo que han tenido otras rutas recientemente implementadas en el norte de la ciudad.

$!La Ruta RS716 inicia su recorrido en la colonia La Minita (norponiente) y concluye el viaje en la colonia Colinas de Santiago, en el nororiente de la ciudad.
La Ruta RS716 inicia su recorrido en la colonia La Minita (norponiente) y concluye el viaje en la colonia Colinas de Santiago, en el nororiente de la ciudad. CORTESÍA

El Gobierno Municipal mantiene expectativas altas sobre el impacto social de este nuevo servicio. El Alcalde confirmó que se está trabajando en el diseño de una tercera ruta alimentadora, cuya información se dará a conocer próximamente, una vez que la ruta 716 logre estabilizar su operación y aceptación entre la población.

Con estas acciones, la administración municipal busca eficientar el servicio de transporte público, un compromiso central para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Se exhorta a los usuarios a mantenerse informados sobre los trayectos para aprovechar los beneficios de ahorro y conectividad que ofrece esta nueva infraestructura.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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