Cada vez más pasajeros usan rutas alimentadoras en Saltillo: Alcalde ; destaca conectividad con zona hospitalaria

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, dio inicio a las operaciones de la ruta 716, una nueva opción de transporte público diseñada para interconectar el suroriente de la ciudad con los principales centros médicos. La estrategia busca facilitar el acceso a instituciones como el Hospital General, el ISSSTE y el Oncológico. Esta ruta, que recorre vialidades estratégicas como Otilio González y atraviesa sectores tradicionales como las colonias Guayulera y La Minita, tiene como fin reducir los costos y tiempos de traslado para los usuarios.

“Mucha gente en vez de agarrar varias combis o varias rutas, pues va a tener la posibilidad de que por medio de un pasaje poder trasladarse”, subrayó el Alcalde.

Explicó que la implementación responde a una alta densidad poblacional en las zonas beneficiadas. Se espera que, conforme avance la difusión y la ciudadanía se familiarice con el nuevo trayecto, el flujo de pasajeros incremente, consolidando a la 716 como una columna vertebral de la movilidad urbana en Saltillo. El Edil destacó que este esfuerzo es parte de un plan integral que busca mejorar la experiencia de viaje. “Cada vez va incrementándose la cantidad de pasajeros que diariamente utilizan estas rutas”, señaló, refiriéndose al éxito positivo que han tenido otras rutas recientemente implementadas en el norte de la ciudad.

El Gobierno Municipal mantiene expectativas altas sobre el impacto social de este nuevo servicio. El Alcalde confirmó que se está trabajando en el diseño de una tercera ruta alimentadora, cuya información se dará a conocer próximamente, una vez que la ruta 716 logre estabilizar su operación y aceptación entre la población. Con estas acciones, la administración municipal busca eficientar el servicio de transporte público, un compromiso central para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Se exhorta a los usuarios a mantenerse informados sobre los trayectos para aprovechar los beneficios de ahorro y conectividad que ofrece esta nueva infraestructura.

Publicidad