Inicia operaciones ruta RS-716; conecta oriente y poniente de Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Inicia operaciones ruta RS-716; conecta oriente y poniente de Saltillo
    La RS-716 operará todos los días con horarios diferenciados entre semana, sábados y domingos. CORTESÍA

La nueva ruta alimentadora atraviesa la zona hospitalaria del Centro Metropolitano y el primer cuadro de la ciudad; mantiene tarifas actuales del sistema “Aquí Vamos”

Saltillo sumó este miércoles una nueva ruta al sistema de transporte público. El Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible (IMMUS) informó que ya inició operaciones la ruta alimentadora RS-716, que conectará el oriente y el poniente de la ciudad.

El recorrido contempla el paso por la zona hospitalaria del Centro Metropolitano, además del primer cuadro de Saltillo, con trayectos en ambos sentidos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-chofer-se-molesta-por-choque-persigue-a-responsable-y-se-estrella-con-15-pasajeros-EH20508873

De oriente a poniente, la ruta inicia en la calle Tomillo, en la colonia Colinas de Santiago. Continúa por Mezquite, Prolongación Otilio González y avanza por las calles 17 y 34 hacia Juan Navarro.

Posteriormente pasa por Fray Bartolomé, San Esteban-La Lomita, Baltazar Acolt y Luis González. Después sigue por Fray Landín y Carlos Abedrop hacia Dámaso Rodríguez, para incorporarse a Humberto Castilla y 2 de Abril. Más adelante toma el periférico Luis Echeverría y Pérez Treviño.

El trayecto continúa por Cuauhtémoc, Ramos Arizpe y Obregón; sigue por Mixcoac, Porfirio Díaz y Eugenio Reyes, hasta concluir en Pedro Ampudia.

En sentido contrario, de poniente a oriente, la ruta inicia en Miguel Miramón. Recorre Porfirio Díaz hacia Mixcoac y se incorpora a Carlos Salazar hasta Ramos Arizpe. Después avanza por Purcell y Aldama, continúa por Emilio Castelar y conecta con Pérez Treviño y el periférico Luis Echeverría rumbo al oriente.

$!La ruta alimentadora mantendrá las tarifas actuales del sistema de transporte “Aquí Vamos”.
La ruta alimentadora mantendrá las tarifas actuales del sistema de transporte “Aquí Vamos”. CORTESÍA

Más adelante pasa por Humberto Castilla y Dámaso Rodríguez, continúa por Carlos Abedrop hacia La Lomita-San Esteban y recorre Juan Navarro, las calles 34 y 17. Finalmente se incorpora a Prolongación Otilio González y Mezquite para terminar nuevamente en Tomillo.

El horario de operación será de lunes a viernes de 5:30 de la mañana a 9:30 de la noche; sábados de 6:30 de la mañana a 9:30 de la noche; y domingos y días inhábiles de 7:30 de la mañana a 8:30 de la noche.

El IMMUS informó que la ruta mantendrá las tarifas actuales del sistema “Aquí Vamos”: 15 pesos en pago general sin tarjeta; 13 pesos con tarjeta; 8 pesos para estudiantes; 6 pesos para adultos mayores; y gratuito para personas con discapacidad.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Movilidad
Transporte Público

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


ayuntamiento de saltillo

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Los huerfanitos en campaña

Los huerfanitos en campaña
true

Se fueron de espaldas cuando Rocha Moya les dijo esto...
true

POLITICÓN: Nepotismo en las pluris: Tony Flores (PT) y Alfonso Danao (MC) aseguran curules para familiares

Los precios de la vivienda en Saltillo y la Región Sureste pueden llevar a una burbuja inmobiliaria.

Saltillo: urge AMPI a regular mercado para evitar burbuja inmobiliaria ante altos precios
El fuego logró ser apagado por los bomberos.

Indigente prende fuego en casa de sacerdote, en Saltillo
Manny Barreda abrió por Saraperos y permitió daño en la primera entrada.

Acereros vence a Saraperos en la décima y empata la serie en Saltillo
Las autoridades habían declarado anteriormente que Ushuaia y la provincia circundante de Tierra del Fuego nunca habían registrado un caso de hantavirus.

Las autoridades sanitarias creen haber localizado el origen del brote de hantavirus en crucero
El Gobierno de Estados Unidos, a través de su directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas, Sara Carter, reconoció los avances de México en cuanto al combate del narcotráfico.

Gobierno Trump reconoce eficiencia y coordinación de Sheinbaum contra el narco; resalta operativo de ‘El Mencho’