Inicia operaciones ruta RS-716; conecta oriente y poniente de Saltillo

Saltillo sumó este miércoles una nueva ruta al sistema de transporte público. El Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible (IMMUS) informó que ya inició operaciones la ruta alimentadora RS-716, que conectará el oriente y el poniente de la ciudad. El recorrido contempla el paso por la zona hospitalaria del Centro Metropolitano, además del primer cuadro de Saltillo, con trayectos en ambos sentidos.

De oriente a poniente, la ruta inicia en la calle Tomillo, en la colonia Colinas de Santiago. Continúa por Mezquite, Prolongación Otilio González y avanza por las calles 17 y 34 hacia Juan Navarro. Posteriormente pasa por Fray Bartolomé, San Esteban-La Lomita, Baltazar Acolt y Luis González. Después sigue por Fray Landín y Carlos Abedrop hacia Dámaso Rodríguez, para incorporarse a Humberto Castilla y 2 de Abril. Más adelante toma el periférico Luis Echeverría y Pérez Treviño. El trayecto continúa por Cuauhtémoc, Ramos Arizpe y Obregón; sigue por Mixcoac, Porfirio Díaz y Eugenio Reyes, hasta concluir en Pedro Ampudia. En sentido contrario, de poniente a oriente, la ruta inicia en Miguel Miramón. Recorre Porfirio Díaz hacia Mixcoac y se incorpora a Carlos Salazar hasta Ramos Arizpe. Después avanza por Purcell y Aldama, continúa por Emilio Castelar y conecta con Pérez Treviño y el periférico Luis Echeverría rumbo al oriente.

Más adelante pasa por Humberto Castilla y Dámaso Rodríguez, continúa por Carlos Abedrop hacia La Lomita-San Esteban y recorre Juan Navarro, las calles 34 y 17. Finalmente se incorpora a Prolongación Otilio González y Mezquite para terminar nuevamente en Tomillo. El horario de operación será de lunes a viernes de 5:30 de la mañana a 9:30 de la noche; sábados de 6:30 de la mañana a 9:30 de la noche; y domingos y días inhábiles de 7:30 de la mañana a 8:30 de la noche. El IMMUS informó que la ruta mantendrá las tarifas actuales del sistema “Aquí Vamos”: 15 pesos en pago general sin tarjeta; 13 pesos con tarjeta; 8 pesos para estudiantes; 6 pesos para adultos mayores; y gratuito para personas con discapacidad.

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