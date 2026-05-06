Dafne Quintero, de Monclova, gana bronce para México en Copa del Mundo de Tiro con Arco en Shanghai

La precisión mexicana volvió a hacerse presente en el escenario internacional. La arquera coahuilense Dafne Quintero, originaria de Monclova, conquistó la medalla de bronce en la modalidad de equipo compuesto femenil dentro de la Copa del Mundo de Tiro con Arco Shanghai 2026, resultado que mantiene a México entre las potencias de esta especialidad.

Quintero integró el conjunto nacional junto a Andrea Becerra y Ana Sofía Hernández, quienes derrotaron a Corea del Sur por marcador de 232-226 en el duelo por el tercer lugar.

Con esa victoria, el equipo mexicano aseguró su primera medalla en la etapa que se disputa en China y confirmó la regularidad que ha mostrado durante el arranque del serial internacional de World Archery.