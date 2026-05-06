Dafne Quintero, de Monclova, gana bronce para México en Copa del Mundo de Tiro con Arco en Shanghai

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    Dafne Quintero, de Monclova, gana bronce para México en Copa del Mundo de Tiro con Arco en Shanghai
    La monclovense Dafne Quintero volvió al podio internacional con México tras ganar bronce en la prueba de equipo compuesto femenil de la Copa del Mundo de Tiro con Arco Shanghai 2026. FOTO: ESPECIAL

La coahuilense subió al podio junto a Andrea Becerra y Ana Sofía Hernández, tras vencer a Corea del Sur en la prueba de equipo compuesto femenil

La precisión mexicana volvió a hacerse presente en el escenario internacional. La arquera coahuilense Dafne Quintero, originaria de Monclova, conquistó la medalla de bronce en la modalidad de equipo compuesto femenil dentro de la Copa del Mundo de Tiro con Arco Shanghai 2026, resultado que mantiene a México entre las potencias de esta especialidad.

Quintero integró el conjunto nacional junto a Andrea Becerra y Ana Sofía Hernández, quienes derrotaron a Corea del Sur por marcador de 232-226 en el duelo por el tercer lugar.

Con esa victoria, el equipo mexicano aseguró su primera medalla en la etapa que se disputa en China y confirmó la regularidad que ha mostrado durante el arranque del serial internacional de World Archery.

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El resultado tuvo un valor especial para la delegación tricolor, ya que Corea del Sur es una de las referencias históricas del tiro con arco mundial.

Sin embargo, el equipo mexicano mostró consistencia en los disparos decisivos y supo reponerse tras quedar fuera de la final, luego de caer en semifinales ante Turquía.

La monclovense ya había subido al podio semanas atrás en la primera etapa de la Copa del Mundo celebrada en Puebla, donde México también obtuvo bronce en esta misma prueba por equipos.

Con este bronce, México continúa sumando puntos y confianza rumbo a las siguientes etapas del calendario internacional, en una temporada que tendrá un atractivo especial para la entidad.

La Gran Final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco está programada para realizarse el 12 y 13 de septiembre en Saltillo.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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