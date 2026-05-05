POLITICÓN: Nepotismo en las pluris: Tony Flores (PT) y Alfonso Danao (MC) aseguran curules para familiares

I. ¡TODOS SON IGUALES! Siguiendo con el recuento de las familias felices de la clase política comarcana, anote usted que también en el PT hace aire y el que parece decidido a que la curul que actualmente ocupa quede “escriturada” a su familia es el rijoso muzquense Tony Flores. Y es que a primera vista no se nota, pero quienes tienen la mirada aguda no dejaron de identificar que en la primera fórmula pluri del partido propiedad de Alberto Anaya figura la cónyuge del actual diputado: Mariana Paola Marroquín. Figura como suplente, es verdad, pero de cualquier forma se trata de una expectativa importante. II. AUNQUE SEA... Vale la pena recordar que, hasta el último segundo, “El Hombre del Lamborghini” intentó colarse en la lista pluri, pero lo más que logró fue lo que hoy le obliga a gastar suela recorriendo las calles en busca del voto. Nadie –fuera de su círculo cercano– alberga esperanzas de que pueda repetir en el Congreso por la vía de la mayoría, pero ya se aseguró de tener una veleta prendida para no quedar fuera del presupuesto.

III. ACÁ TAMBIÉN Y para no quedarse atrás, el dirigente local de Movimiento Ciudadano, Alfonso Danao de la Peña, también se ocupó de que, si los candidatos que andarán a ras de suelo consiguen los votos suficientes para que MC obtenga un asiento en la próxima Legislatura, sea su hermana, Patricia Alejandra de la Peña Villarreal, quien ocupe la curul correspondiente. Porque... ¡pues para eso tiene uno la franquicia local del partido! No es la primera vez, por cierto, que Poncho Danao coloca a su hermana en la lista pluri. Ya antes, en la elección legislativa federal de 2024, entró al relevo de una fórmula para la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. IV. EXPERIENCIA Y sin duda esos “sacrificios” rinden frutos, pues en 2024 De la Peña Villarreal figuró en el lugar 31 de la lista plurinominal de la segunda circunscripción, es decir, sin ninguna posibilidad de llegar a la Cámara baja, pero ahora saltó hasta el primer lugar de la lista local y, si MC logra al menos el tres por ciento de los votos, sólo la mala suerte de que les toque hombre impedirá que se estrene como diputada local.

V. VIOLENCIA NORMALIZADA El caso de la persona fallecida en el centro de rehabilitación “Fe, Esperanza y Amor”, en Monclova, dejó de ser una sospecha: la Fiscalía confirmó que se trató de un homicidio. La necropsia reveló fracturas, golpes severos y hemorragias internas. El delegado regional, Everardo Lazo Chapa, confirmó además que el cuerpo presentaba huellas de violencia. Nos dicen que el hecho vuelve a poner sobre la mesa un problema que ha crecido silenciosamente en Coahuila: la proliferación de anexos por el aumento en el consumo de drogas en colonias, barrios y ejidos. Una realidad que ya no puede seguir ignorándose. VI. PRIMERA PRUEBA El caso también representa una primera prueba importante para la Fiscalía en la región Centro. Hay testimonios directos de agresiones, cuatro personas bajo investigación y un centro clausurado tras el desalojo de más de un centenar de internos. Nos comentan que el reto no será sólo integrar el expediente y judicializar el caso, sino demostrar capacidad para intervenir en este tipo de espacios antes de que ocurran tragedias. Porque el problema dejó de ser aislado... y empieza a convertirse en un fenómeno regional.

VII. ARRANQUE TARDÍO Hasta ayer arrancó campaña en Monclova el candidato de Morena por el distrito 05, Alfonso “Pancho” Almeraz, cuando el resto de los aspirantes lo hizo desde el primer minuto permitido. Tal vez para muchos el detalle no sea relevante, pero en política los tiempos también mandan señales. Y su debut no pasó inadvertido. Más allá del discurso social y del respaldo obrero que presumió, el tono terminó marcando el evento: “Les vamos a partir su madre”, lanzó contra sus adversarios, además de acusar corrupción y utilizar expresiones ofensivas contra el ejecutivo estatal. Nos dicen que la apuesta será la vulgar confrontación. VIII. MEMORIA SELECTIVA Pero entre los reclamos por desempleo y crisis económica en la región Centro, hubo quienes recordaron algo incómodo para Morena: buena parte del colapso económico que hoy vive Monclova está ligada al conflicto de AHMSA y al manejo político que durante años se ha señalado desde el Gobierno Federal. Porque mientras hoy hablan de abandono y falta de apoyos, en la región todavía pesa la idea de que la persecución contra la acerera terminó agravando la crisis. La memoria, al parecer, suele acomodarse según el templete.

IX. EN CAMPAÑA El que, nos dicen, anda más en campaña que en oficina es José Lauro Villarreal Navarro, director de la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento (CEAS). Y no es algo nuevo. Desde hace tiempo se comenta de sus constantes ausencias y de cómo dedica más tiempo a sus asuntos personales y negocios diversos –también los derivados de su función pública en la institución que encabeza–. Pero ahora se suma otro frente que lo tendría ocupado al cien: la campaña de su hija, Ximena Villarreal, rumbo al Congreso local. Así que en la Comisión de Aguas y Saneamiento ya hay quienes se preguntan si todavía hay alguien despachando... o si todo quedó en modo electoral.