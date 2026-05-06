Coahuila enfrentará verano extremo: calor intenso y lluvias por fenómeno de ‘El Niño’

“Lo que nos marca el meteorológico nacional es que vamos a tener temperaturas altas durante la temporada de verano. Esto por el tema del calentamiento global... pero también está el fenómeno de El Niño”, detalló el funcionario sobre el pronóstico para los próximos meses.

El estado de Coahuila se prepara para una temporada de verano caracterizada por contrastes meteorológicos extremos, con altas temperaturas y una fuerte actividad ciclónica, según informó Ramiro Durán, subsecretario de Protección Civil en la entidad.

A diferencia de años anteriores, se espera que el calor llegue acompañado de precipitaciones importantes. “Además del calor, también abundantes lluvias, ciclones y huracanes. Entonces se pronostica que este año será de mucha lluvia”, señaló Durán.

El subsecretario precisó que esta humedad beneficiará al estado, aunque el termómetro no dará tregua. “A Coahuila le beneficia... además de la lluvia, también traemos temperaturas altas en el tema de calor. Vamos a tener varias olas de calor”, advirtió.

REFUERZAN PROTOCOLOS DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

A la par de las contingencias climáticas, Coahuila alista su participación en el simulacro nacional. “Tenemos ahorita registrados más de 700 inmuebles”, confirmó el subsecretario, destacando que la hipótesis asignada por la federación para este ejercicio será la de un sismo.

Durán explicó que el enfoque principal será la capacitación del personal gubernamental en edificios públicos. “Los funcionarios del gobierno vamos a ir al Centro de Gobierno... para no dejar pasar esta oportunidad de los simulacros”, indicó.

El objetivo central es fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias reales. “Que tengamos protocolos establecidos, que funcione el sistema... y que las personas que ahí están puedan tener la capacitación debida para auxiliar a la población”, finalizó.