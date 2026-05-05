Cae adulto mayor de una moto y resulta con probable fractura, en Saltillo
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La unidad quedó en el sitio del accidente, por lo que familiares del afectado fueron notificados para acudir a recogerla, mientras se realizaban las diligencias correspondientes
Un hombre de la tercera edad terminó en las instalaciones del Hospital General de Saltillo con una probable fractura de clavícula en el brazo derecho, luego de sufrir un accidente en motocicleta la tarde de este martes.
El afectado, quien al parecer trabaja como repartidor y cobrador, circulaba por la lateral del periférico y, al intentar dar vuelta, los neumáticos se colocaron en la canaleta que divide la banqueta y la calle.
Debido a esto, el hombre perdió el control del manubrio y cayó al pavimento, resultando con una lesión en el costado derecho.
Testigos dieron aviso al número de emergencias 911, por lo que se solicitó una ambulancia. Al lugar arribó personal de la Cruz Roja, quienes lo atendieron y, tras su valoración, determinaron su traslado al hospital.
Bernardino ¨N¨, de 72 años, fue llevado al nosocomio, mientras que la empresa donde ocurrió el accidente notificó a sus familiares para que acudieran a recoger la motocicleta que quedó en el sitio.