Cae adulto mayor de una moto y resulta con probable fractura, en Saltillo

Un hombre de la tercera edad terminó en las instalaciones del Hospital General de Saltillo con una probable fractura de clavícula en el brazo derecho, luego de sufrir un accidente en motocicleta la tarde de este martes.

El afectado, quien al parecer trabaja como repartidor y cobrador, circulaba por la lateral del periférico y, al intentar dar vuelta, los neumáticos se colocaron en la canaleta que divide la banqueta y la calle.