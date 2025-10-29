Cae albañil de 68 años de un andamio y es trasladado delicado a un hospital, en Saltillo

Saltillo
/ 29 octubre 2025
    Cae albañil de 68 años de un andamio y es trasladado delicado a un hospital, en Saltillo
    La caída ocurrió mientras realizaba trabajos de albañilería sobre un andamio en la colonia Universidad Pueblo. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

El hombre de 68 años cayó de una altura de 3 a 4 metros mientras trabajaba en construcción, y fue trasladado por paramédicos de la Cruz Roja

Un hombre de 68 años fue trasladado a un hospital privado al norte de la Saltillo luego de caer desde una altura de entre tres y cuatro metros mientras realizaba trabajos de albañilería en un predio de la colonia Universidad Pueblo.

Se trata de Odulio ¨N¨, quien reside en la misma colonia, en la calle Ignacio Chávez, y se encontraba laborando en la calle Antonio García Robles.

TE PUEDE INTERESAR: Rebasa sin precaución menor en moto a transporte público y resulta lesionado en Saltillo

$!Odulio fue trasladado a un hospital privado al norte de la ciudad para recibir atención médica.
Odulio fue trasladado a un hospital privado al norte de la ciudad para recibir atención médica. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

El hombre estaba trabajando sobre un andamio cuando, al parecer, perdió el equilibrio y cayó al piso, quedando inmóvil. Los presentes dieron aviso al número de emergencias 911.

Personal de la Cruz Roja acudió al lugar del accidente, en un predio habilitado como bodega donde se realizan labores de construcción. Allí atendieron a Odulio ¨N¨ y lo trasladaron en ambulancia.

El paciente fue llevado a un hospital privado al norte de la ciudad, donde se le dará atención médica por las lesiones sufridas. Los responsables de su contratación asumirán los gastos correspondientes.

