Cae albañil de 68 años de un andamio y es trasladado delicado a un hospital, en Saltillo

Un hombre de 68 años fue trasladado a un hospital privado al norte de la Saltillo luego de caer desde una altura de entre tres y cuatro metros mientras realizaba trabajos de albañilería en un predio de la colonia Universidad Pueblo.

Se trata de Odulio ¨N¨, quien reside en la misma colonia, en la calle Ignacio Chávez, y se encontraba laborando en la calle Antonio García Robles.

