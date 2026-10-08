Cae ciclista y termina con fractura de clavícula en Saltillo

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    Cae ciclista y termina con fractura de clavícula en Saltillo
    El ciclista perdió el control de la bicicleta luego de que la cadena sufriera una falla mecánica mientras circulaba cerca del periférico Luis Echeverría Álvarez. MARTÍN ROJAS

El joven de aproximadamente 20 años fue atendido por paramédicos y trasladado al Hospital General debido a las lesiones que presentó

Un hombre de aproximadamente 20 años resultó con una severa fractura luego de caer aparatosamente de su bicicleta mientras circulaba por el bulevar Carlos Abedrop Dávila, cerca del periférico Luis Echeverría Álvarez, en Saltillo.

El accidente ocurrió minutos después de las 23:00 horas, cuando el joven se desplazaba con dirección al poniente. Al llegar al cruce con el periférico, la bicicleta sufrió una falla mecánica que provocó la ruptura de la cadena, ocasionando que el ciclista perdiera el control y cayera violentamente sobre el pavimento.

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El impacto fue de consideración, dejando al hombre completamente inmovilizado debido al dolor. Una mujer que presenció lo ocurrido se acercó para auxiliarlo y solicitó el apoyo de los cuerpos de emergencia a través del 911.

$!Paramédicos de la Cruz Roja atendieron al joven de aproximadamente 20 años, quien quedó lesionado tras caer de su bicicleta en el bulevar Carlos Abedrop Dávila.
Paramédicos de la Cruz Roja atendieron al joven de aproximadamente 20 años, quien quedó lesionado tras caer de su bicicleta en el bulevar Carlos Abedrop Dávila. MARTÍN ROJAS

Minutos después, arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes valoraron al lesionado y detectaron una probable fractura en la clavícula derecha, además de diversos golpes en el cuerpo.

$!El lesionado presentó una probable fractura en la clavícula derecha, además de diversos golpes, por lo que fue necesario trasladarlo para recibir atención médica.
El lesionado presentó una probable fractura en la clavícula derecha, además de diversos golpes, por lo que fue necesario trasladarlo para recibir atención médica. MARTÍN ROJAS

Debido a la lesión, el hombre fue trasladado de urgencia al Hospital General, donde quedó bajo atención médica. Elementos de las autoridades correspondientes tomaron conocimiento del accidente para establecer las circunstancias en que ocurrió.

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