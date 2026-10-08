Cae ciclista y termina con fractura de clavícula en Saltillo

Un hombre de aproximadamente 20 años resultó con una severa fractura luego de caer aparatosamente de su bicicleta mientras circulaba por el bulevar Carlos Abedrop Dávila, cerca del periférico Luis Echeverría Álvarez, en Saltillo.

El accidente ocurrió minutos después de las 23:00 horas, cuando el joven se desplazaba con dirección al poniente. Al llegar al cruce con el periférico, la bicicleta sufrió una falla mecánica que provocó la ruptura de la cadena, ocasionando que el ciclista perdiera el control y cayera violentamente sobre el pavimento.