Esto pasó en Saltillo. Pasó

Eran todavía los tiempos –los últimos, quizá– de una bohemia desordenada que en el alcohol hallaba su expresión. A la música acompañaba siempre la poesía, y a ambas el licor. Aquel muchacho cayó en esa vida de románticos que cifraban su mundo en una canción, en un poema, en una copa.

Era pianista. Un buen pianista. Por su familia corría una veta musical que en él, lo mismo que en un hermano suyo, afloró bellamente. Ya de niño asombraba a sus maestros con una rara disposición impropia de sus pocos años. Ese talento natural, más el estudio, hizo de él un excelente músico.

Pero otra vida hay, la cotidiana, que impone ingratas exigencias. Se casó el joven pianista, engendró hijos y hubo de trabajar para llevarles el pan de cada día. En orquestas de baile, en ceremonias escolares, en radiodifusoras, dispersó aquel arte elevado con el que había soñado conquistar las salas de concierto. Supo que de Saltillo ya no saldría más, y arrojó al vino sus sueños juveniles.

Pasó el tiempo. Aquel hombre envejeció de cuerpo como ya había envejecido de alma. Un día llegó a la ciudad una caravana artística. Así se llamaban las compañías traídas por algún empresario para aprovechar la popularidad de alguna figura de moda en la Capital. Venía en ese grupo una preciosa actriz de nombre Emilia Guiú. Era rubia, de una belleza altiva que cautivaba a todos. Había triunfado ya en el cine. Su película “Angelitos Negros”, en la que actuó con Pedro Infante, le dio mucho cartel.

Fue llamado el pianista a fin de que tocara con la pequeña orquesta de la caravana. Cuando vio a la hermosa mujer se prendó inmediatamente de ella. Algunas palabras dijo la artista en elogio del arte de aquel músico, y se encendió en él la llama de un amor senil. En sus fantasías de ebrio imaginó que Emilia le correspondía; que ella también se había enamorado de él. No se atrevió a declararle esa pasión, pero cuando la caravana terminó su temporada en Saltillo, él la siguió. Lo dejó todo: mujer, hijos, trabajo, y fue tras la belleza de aquella reina o diosa.

Se conformaba sólo con mirarla; con escuchar su voz. A veces se cruzaba con la artista tras las bambalinas. Ella le sonreía; y con eso él se enamoraba más. Fue tras ella por todo el país. El escaso salario que recibía apenas le alcanzaba para mal comer, para pagar los miserables hospedajes en donde se alojaban los miembros de menor importancia de la troupe. Se olvidó de su familia; nada lograron las angustiadas cartas de su esposa y su madre, los enérgicos reproches que en esas cartas le hacía su padre anciano. Cuando su hermano fue a buscarlo para llevarlo de regreso, casi lo golpeó.