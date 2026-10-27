Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli: horario y dónde ver la pelea por el título del CMB

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    Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli: horario y dónde ver la pelea por el título del CMB
    El mexicano Canelo Álvarez encabezará la función “México contra el Mundo”, que se celebrará en la ANB Arena de Riad, Arabia Saudita. FOTO: ESPECIAL
Corin Zúñiga
por Corin Zúñiga

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La pelea estelar de la función “México contra el Mundo” está prevista entre las 14:30 y las 15:00 horas, tiempo del Centro de México, con transmisión de TV Azteca y DAZN

Saúl “Canelo” Álvarez regresará a los cuadriláteros este sábado 31 de octubre para enfrentar al francocanadiense Christian Mbilli, en una pelea que pondrá en juego el Campeonato Supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), dentro de la función “México contra el Mundo”, programada en Riad, Arabia Saudita.

El combate estelar está previsto entre las 14:30 y las 15:00 horas, tiempo del Centro de México, en la ANB Arena. El horario tuvo un ajuste respecto a la programación inicial, que contemplaba la pelea para las 18:00 horas. Las transmisiones estarán a cargo de TV Azteca y DAZN, de acuerdo con la información difundida sobre la función.

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La presentación de ambos pugilistas en territorio saudí confirmó que el enfrentamiento sigue en pie, luego de que surgieran dudas sobre la realización del evento por motivos de seguridad. En días recientes se reportaron ataques con misiles en la región y alertas relacionadas con posibles riesgos, situación que puso bajo incertidumbre la celebración de la cartelera.

Sin embargo, tanto el mexicano como Mbilli ya se encuentran en Riad y se mantienen los planes para que suban al cuadrilátero este fin de semana.

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Para Álvarez, la pelea representa una nueva oportunidad de competir por un campeonato mundial en la división de los supermedianos. El tapatío tendrá enfrente a un rival que buscará aprovechar la ocasión para imponerse en uno de los escenarios de mayor atención internacional del boxeo.

Mbilli, nacido en Camerún y representante de Francia y Canadá en su trayectoria deportiva, tendrá la responsabilidad de medirse a uno de los nombres más reconocidos de la disciplina. El título del CMB será el principal objetivo de una contienda que encabeza una función con la que se busca reunir a representantes de distintas escuelas boxísticas bajo el concepto “México contra el Mundo”.

La expectativa también estará puesta en la respuesta de Álvarez después de su preparación para este compromiso y en la estrategia que presente ante un oponente que intentará complicarle el combate. La distancia, el ritmo de pelea y la capacidad para conectar golpes efectivos serán factores que pueden marcar el desarrollo de los asaltos.

Los aficionados mexicanos deberán tomar en cuenta el cambio de horario para seguir la transmisión. Aunque la cartelera se celebrará en Arabia Saudita, la pelea principal está programada para la tarde de México, con una ventana estimada de inicio entre las 14:30 y las 15:00 horas.

Con los dos boxeadores instalados en la sede y el horario actualizado, la atención se concentra ahora en el pesaje, los últimos preparativos y el enfrentamiento por el cinturón supermediano del Consejo Mundial de Boxeo.

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Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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