Juan Osorio revive la magia de ‘Mi Corazón es Tuyo’ en Televisa: ‘Es una bonita satisfacción’

Una telenovela familiar capaz de atrapar a la audiencia mexicana se gana un espacio no solo durante su transmisión o en las cifras de audiencia, sino también en la memoria de sus fanáticos. Precisamente eso es lo que sucede con ‘Mi Corazón es Tuyo’, melodrama con tintes de comedia que regresó a la señal de Televisa. Su productor, Juan Osorio, platicó con VMÁS sobre el acierto que representa el regreso de la historia a un horario que vuelve a conquistar al público en pleno 2026, gracias, entre otros factores, a su elenco, encabezado por Silvia Navarro, Jorge Salinas y Mayrín Villanueva. “Fíjate que es una bonita satisfacción. Gracias por este espacio, gracias por permitirme comunicarme con todos tus lectores, con toda esta gente que aún tiene ese hábito de la lectura. Da tanto gusto eso”, dijo Osorio en sus primeras palabras para esta casa editorial.

Juan, ¿Cómo te sientes con el regreso de la novela a la señal de Las Estrellas? “‘Mi Corazón es Tuyo’ tiene 13 años desde que la hice. Han sido importantísimos, porque uno va haciendo, sigue produciendo, pero cuando te das cuenta de este producto y dices: ‘¡Qué buen producto se hizo en ese momento!’, con un gran reparto y un gran libreto. Pablo Ferrer hizo un estupendo libreto, porque además duramos más de un año, con 70 capítulos, 77 capítulos de una hora, todos los días, inventando la historia. Fue padrísimo, con la gran responsabilidad que llevaban Silvia Navarro, Jorge Salinas, Mayrín Villanueva y todo el reparto que pusimos”. El creativo resaltó que su producción escucha con atención a la audiencia, pues es el público quien le da su preferencia y retroalimentación, tal como sucedió con esta historia. “Como productor, da mucha emoción. El día de ayer me informaron que, a nivel mundial, ‘Mi Corazón es Tuyo’ es la novela más vista en las plataformas. Entonces, eso también me llena de emoción y creo que siempre el productor trabaja para el pueblo. El productor crea los contenidos para que le gusten al pueblo, a la gente, con cariño, y este fue un contenido que cautivó a los niños, a los jóvenes y a las señoras”, explicó Osorio.

UN CLÁSICO MODERNO ‘Mi Corazón es Tuyo’ cuenta la historia de ‘Ana’, interpretada por Navarro, una mujer alegre y optimista que lleva una doble vida. Durante el día trabaja como niñera de los siete hijos de ‘Fernando’, un empresario amargado interpretado por Jorge Salinas, y por las noches se desempeña como bailarina en un club nocturno para pagar sus deudas tras un incendio en su hogar. A partir de esta premisa, cada día de ‘Ana’ junto a los niños se convierte en una aventura, mientras intenta evitar que descubran su secreto y se enamora de su jefe, quien termina correspondiéndole.

¿Su éxito ahora se debe a la nostalgia? “En ese entonces, la telenovela generaba muchos comentarios por las frases célebres de los personajes. Por ejemplo, ‘Cancelo, cancelo, cancelo’, que era de Silvia, de Ana; o la frase clave de Paulina Goto que se volvió viral: ‘el mensajerito’, porque se enamora del mensajero. También estaba Pablo Montero, a quien yo estaba impulsando en su carrera, pero en ese momento me falla y doy por terminado su personaje. O una Carmen Salinas, a quien siempre invitaba a participar en mis proyectos, y un señor como René Casados haciendo a un tartamudo, que era el mayordomo”, recordó el productor. “Todas esas circunstancias fueron sumando ingredientes a una historia que a la gente le encantó”. Juan, ¿hay alguna anécdota especial de este proyecto que recuerdes particularmente, ya sea de una grabación, una locación o una lectura de personajes? “El reto que se nos ocurrió fue que, en ese momento, empezamos a grabar y había muchas lluvias. Entonces, teníamos el problema que siempre hemos tenido aquí en la Ciudad de México: se encharcan todos los puentes. Se me ocurrió que la primera escena impactante de ‘Ana’, junto a Fabiola Campomanes, que era ‘La Jeni’, fuera que iban en una pecera y se hundían en un puente. Hacer ese efecto, haber hecho el hoyo y haber trabajado toda una noche con las cámaras y con todo fue increíble. Es una de las escenas que me llevo en mi corazón. Hace 13 años era muy difícil lograrlo y lo logramos”.

Esta telenovela tuvo uno de los finales más recordados, pues se realizó en el estadio de Toluca y reunió a los fanáticos de la historia para despedirse de sus personajes. “El estadio estaba lleno y entonces cantaron las canciones Paulina Goto y todos los que participaban. Que tú hagas un final con esas dimensiones, con ese gran sueño que te queda, pues hacerlo es maravilloso”, recordó conmovido Osorio. Además, recordó con VMÁS un trago amargo que vivió precisamente con el actor lagunero Pablo Montero. “La anécdota fuerte que te puedo contar fue cuando invité a Pablo Montero y empecé a impulsar su carrera. De repente pasó algo desagradable: no se presentó a un llamado porque andaba en la fiesta. Entonces, no me tenté el corazón. Él era pianista y el personaje también lo era; después ocurrió un accidente en el que se cayó de la moto, se lesionó las manos y tuvieron que llevarlo a Houston para operarlo”, dijo.

Cada personaje de nuevo está conquistando al público... “Sí, mira, yo creo que es generacional. En el año 2013, cautivamos a todos estos niños y a todas estas audiencias que hicieron el favor de vernos. Ahora, con esta nueva generación y esta retransmisión, hay como una mezcla de edades. Están como tú, que ahora les platicas a los chavitos lo que era la novela. Creo que este cruce generacional va a ser muy importante”.

¿Qué representa ‘Mi Corazón es Tuyo’ en tu carrera? “Marca algo muy importante en mi vida profesional, porque realmente era un reto por los temas que se tocaban, pero también por el elenco que se pretendía. Además, nos fuimos a locaciones del Estado de México, porque gran parte de ‘Mi Corazón es Tuyo’ la hice en exteriores. Un recuerdo hermoso que tengo es haber tenido la dicha de contar con la mano y la mente inteligente de don Jorge Fons, un gran cinematográfico que trabajaba en nuestro equipo, que en paz descanse. Él hizo toda la paleta de psicología de los personajes, trabajó con los niños, con los jóvenes y mucho con Silvia. Le dio seguridad a Silvia para que hiciera este personaje, y creo que me quedo en mi corazón con ese gran recuerdo”.