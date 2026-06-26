Cae de más de cinco metros al instalar cámaras en secundaria de Saltillo

Un trabajador externo contratado para realizar labores en la Escuela Secundaria Técnica Número 56 “Miguel de la Madrid Hurtado”, ubicada sobre el bulevar Morelos, entre las calles 10 y 12, resultó lesionado la tarde de este viernes al caer de una altura superior a los cinco metros mientras instalaba cámaras de videovigilancia, en Saltillo.

Conforme a lo informado por la directora al personal de la Policía Municipal que acudió al lugar del incidente, el hombre se encontraba laborando en una de las áreas del plantel cuando perdió el equilibrio y cayó desde una escalera, sufriendo lesiones en la cabeza y en diversas partes del cuerpo.