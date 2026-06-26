Cae de más de cinco metros al instalar cámaras en secundaria de Saltillo

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    Cae de más de cinco metros al instalar cámaras en secundaria de Saltillo
    Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al plantel educativo tras el reporte al Sistema de Emergencias 911 y brindaron atención prehospitalaria al trabajador antes de trasladarlo al ISSSTE. Ulises Martínez
    Cae de más de cinco metros al instalar cámaras en secundaria de Saltillo
    Fue de más de 5 metros la caída Ulises Martínez
    Cae de más de cinco metros al instalar cámaras en secundaria de Saltillo
    La unidad acudió en pocos minutos Ulises Martínez
    Cae de más de cinco metros al instalar cámaras en secundaria de Saltillo
    El accidente fue al interior de la institución educativa Ulises Martínez

El personal del plantel informó a la Policía Municipal que se haría responsable de los gastos derivados del accidente sufrido por el trabajador

Un trabajador externo contratado para realizar labores en la Escuela Secundaria Técnica Número 56 “Miguel de la Madrid Hurtado”, ubicada sobre el bulevar Morelos, entre las calles 10 y 12, resultó lesionado la tarde de este viernes al caer de una altura superior a los cinco metros mientras instalaba cámaras de videovigilancia, en Saltillo.

Conforme a lo informado por la directora al personal de la Policía Municipal que acudió al lugar del incidente, el hombre se encontraba laborando en una de las áreas del plantel cuando perdió el equilibrio y cayó desde una escalera, sufriendo lesiones en la cabeza y en diversas partes del cuerpo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo-revive-mundial-de-1986-con-libro-de-memoria-grafica-en-el-fina-2026-DM21693541

Compañeros de trabajo solicitaron apoyo a través del Sistema de Emergencias 911, por lo que al sitio acudieron paramédicos de la Cruz Roja para brindarle los primeros auxilios.

Tras valorarlo en el lugar, los socorristas determinaron que era necesario trasladar a Gustavo ¨N¨, de 59 años, a las instalaciones del ISSSTE, donde quedó bajo atención médica para recibir el tratamiento correspondiente debido a una lesión en la cabeza y una probable fractura en ambas muñecas.

Personal de la Policía Municipal acudió a tomar conocimiento de lo ocurrido; sin embargo, no se le permitió el acceso a las instalaciones por parte del personal del plantel, quienes señalaron que se harían responsables de los gastos derivados del accidente.

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