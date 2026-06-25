Saltillo revive Mundial de 1986 con libro de memoria gráfica en el FINA 2026

Saltillo volvió a mirar hacia 1986, el año en que el Mundial de México llevó a la ciudad al centro de la conversación futbolística internacional. Como parte del Festival Internacional de las Artes Saltillo FINA 2026, fue presentado el libro “México 86 en Saltillo. Del Archivo a la crónica: Memoria gráfica de un Mundial”, una obra que recupera, desde el patrimonio documental, la presencia de las selecciones de Inglaterra y Portugal en la capital coahuilense. El alcalde Javier Díaz González asistió al encuentro y subrayó que la publicación representa un testimonio relevante para preservar una etapa que forma parte de la identidad local. Señaló que las imágenes, documentos y relatos reunidos en el volumen permiten acercar a nuevas generaciones a un episodio en el que Saltillo recibió a dos representativos nacionales que participaron en una de las ediciones más recordadas de la Copa del Mundo.

La investigación fue realizada por José del Bosque Joch, quien integró fotografías, notas periodísticas, documentos e ilustraciones obtenidos del acervo de la Hemeroteca y la Fototeca del Archivo Municipal. El material reconstruye el ambiente que se vivió en la ciudad durante la concentración de Inglaterra y Portugal, así como la respuesta de la población ante la llegada de ambas delegaciones. Díaz González reconoció el trabajo del autor y destacó la tarea de resguardo que realiza el Archivo Municipal, al considerar que la conservación de materiales históricos permite reconstruir episodios que, de otra forma, podrían perderse con el paso del tiempo. Añadió que la edición contribuye a mantener vigente la memoria colectiva de Saltillo y a poner en valor su patrimonio documental.

La presentación se desarrolló en formato de coloquio, con la participación de José del Bosque Joch y Jesús Cervantes, quienes compartieron detalles sobre el proceso de investigación, la selección de materiales y la importancia de convertir los archivos en herramientas para contar la historia de la ciudad. Durante su intervención, Del Bosque Joch sostuvo que el fútbol trasciende los estadios y deja una marca en las comunidades que reciben a sus protagonistas. Recordó que la hospitalidad ofrecida por Saltillo a Inglaterra y Portugal durante México 1986 permitió que la ciudad quedara vinculada a la memoria de ambas selecciones.

Al evento acudieron Esther Quintana Salinas, secretaria de Cultura del Estado; Lissette Álvarez Cuéllar, tesorera municipal; Iván Vartan Muñoz Cotera, director del Archivo General del Estado de Coahuila; María de Jesús Martínez López, regidora presidenta de la Comisión de Cultura; Francisco Saracho Navarro, secretario del Ayuntamiento; Olivia Strozzi Galindo, directora del Archivo Municipal; Edgar Omar Puentes Montes, director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte; y Leticia Rodarte Rangel, directora del Instituto Municipal de Cultura, además de integrantes de la comunidad cultural y público en general.

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