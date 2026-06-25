Saltillo revive Mundial de 1986 con libro de memoria gráfica en el FINA 2026

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Saltillo revive Mundial de 1986 con libro de memoria gráfica en el FINA 2026
    Autoridades estatales, municipales y representantes del ámbito cultural acompañaron la presentación de la obra en el marco del FINA 2026. CORTESÍA

El Archivo Municipal aportó materiales de su Hemeroteca y Fototeca para reconstruir uno de los episodios deportivos más relevantes en la historia de Saltillo

Saltillo volvió a mirar hacia 1986, el año en que el Mundial de México llevó a la ciudad al centro de la conversación futbolística internacional. Como parte del Festival Internacional de las Artes Saltillo FINA 2026, fue presentado el libro “México 86 en Saltillo. Del Archivo a la crónica: Memoria gráfica de un Mundial”, una obra que recupera, desde el patrimonio documental, la presencia de las selecciones de Inglaterra y Portugal en la capital coahuilense.

El alcalde Javier Díaz González asistió al encuentro y subrayó que la publicación representa un testimonio relevante para preservar una etapa que forma parte de la identidad local. Señaló que las imágenes, documentos y relatos reunidos en el volumen permiten acercar a nuevas generaciones a un episodio en el que Saltillo recibió a dos representativos nacionales que participaron en una de las ediciones más recordadas de la Copa del Mundo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-hija-de-adulto-mayor-rescatado-pasara-48-horas-en-celdas-familia-ratificara-denuncia-por-abandono-EM21692116
$!Javier Díaz González destacó que preservar la memoria histórica fortalece la identidad de Saltillo y acerca a las nuevas generaciones a su patrimonio.
Javier Díaz González destacó que preservar la memoria histórica fortalece la identidad de Saltillo y acerca a las nuevas generaciones a su patrimonio. CORTESÍA

La investigación fue realizada por José del Bosque Joch, quien integró fotografías, notas periodísticas, documentos e ilustraciones obtenidos del acervo de la Hemeroteca y la Fototeca del Archivo Municipal. El material reconstruye el ambiente que se vivió en la ciudad durante la concentración de Inglaterra y Portugal, así como la respuesta de la población ante la llegada de ambas delegaciones.

Díaz González reconoció el trabajo del autor y destacó la tarea de resguardo que realiza el Archivo Municipal, al considerar que la conservación de materiales históricos permite reconstruir episodios que, de otra forma, podrían perderse con el paso del tiempo. Añadió que la edición contribuye a mantener vigente la memoria colectiva de Saltillo y a poner en valor su patrimonio documental.

$!José del Bosque Joch presentó la obra como parte de las actividades del FINA 2026.
José del Bosque Joch presentó la obra como parte de las actividades del FINA 2026. CORTESÍA

La presentación se desarrolló en formato de coloquio, con la participación de José del Bosque Joch y Jesús Cervantes, quienes compartieron detalles sobre el proceso de investigación, la selección de materiales y la importancia de convertir los archivos en herramientas para contar la historia de la ciudad.

Durante su intervención, Del Bosque Joch sostuvo que el fútbol trasciende los estadios y deja una marca en las comunidades que reciben a sus protagonistas. Recordó que la hospitalidad ofrecida por Saltillo a Inglaterra y Portugal durante México 1986 permitió que la ciudad quedara vinculada a la memoria de ambas selecciones.

$!La publicación busca conservar el recuerdo de uno de los momentos en que Saltillo tuvo proyección internacional al recibir a dos selecciones mundialistas durante México 1986.
La publicación busca conservar el recuerdo de uno de los momentos en que Saltillo tuvo proyección internacional al recibir a dos selecciones mundialistas durante México 1986. CORTESÍA

Al evento acudieron Esther Quintana Salinas, secretaria de Cultura del Estado; Lissette Álvarez Cuéllar, tesorera municipal; Iván Vartan Muñoz Cotera, director del Archivo General del Estado de Coahuila; María de Jesús Martínez López, regidora presidenta de la Comisión de Cultura; Francisco Saracho Navarro, secretario del Ayuntamiento; Olivia Strozzi Galindo, directora del Archivo Municipal; Edgar Omar Puentes Montes, director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte; y Leticia Rodarte Rangel, directora del Instituto Municipal de Cultura, además de integrantes de la comunidad cultural y público en general.

$!El libro recupera imágenes y documentos sobre la estancia de Inglaterra y Portugal en Saltillo durante México 1986.
El libro recupera imágenes y documentos sobre la estancia de Inglaterra y Portugal en Saltillo durante México 1986. CORTESÍA
Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Cultura
libros

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Organizaciones


ayuntamiento de saltillo

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Gabriel Elizondo aseguró que Mejora Coahuila seguirá operando en todo el estado, independientemente de los cambios que puedan darse en otros cargos públicos.

Mejora Coahuila se fortalece como estrategia social del Gobierno Estatal: Gabriel Elizondo
Muchos entes públicos se han aferrado a la opacidad, en el marco del cambio estructural en las instituciones que vigilan la transparencia en la entidad.

Coahuila: Siguen reprobando instituciones en transparencia; al menos siete hacen caso omiso a la autoridad
Por el delito de feminicidio fue vinculado a proceso, José Antonio ‘N’, el saltillense que presuntamente arrolló a su pareja en Santa Catarina, Nuevo León y luego intentó hacer pasar los sucesos como un accidente.

Vinculan por feminicidio a saltillense que arrolló a su pareja en Nuevo León
La estrategia de Sheinbaum

La estrategia de Sheinbaum
true

Felipe VI en México, un acto de cortesía y buena voluntad
true

POLITICÓN: Escándalo en la Filarmónica del Desierto destapa crisis de autoridad en la Secretaría de Cultura

Añadió que en el caso del tramo Saltillo-Nuevo Laredo se está construyendo el primer viaducto de 1.3 kilómetros de longitud en el que ya lleva 75 pilas y la excavación para 6 zapatas.

Gobierno de Sheinbaum revela nuevos detalles de la construcción del tramo del Tren Saltillo-Nuevo Laredo
Elementos de la Agencia de Investigación Criminal acudieron a la estación de Bomberos de Derramadero tras confirmarse el fallecimiento de una mujer que había sido trasladada en un vehículo particular por sus familiares.

Llega sin vida mujer a estación de Bomberos tras traslado de emergencia en Derramadero