Veterinario de 84 años, primer contagio humano de gusano barrenador en Coahuila; suman 23 casos activos

Tras revelarse que un hombre de Saltillo presentó contagio de gusano barrenador, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural actualizaron las cifras de casos activos en Coahuila: 23, de ellos seis en la capital del estado.

Al corte del 27 de junio, Coahuila acumula un total de 86 casos detectados en lo que va del año, de los cuales 23 permanecen activos en diversos municipios.

23 CASOS ACTIVOS

De acuerdo con la última actualización epidemiológica, la distribución de los contagios actuales muestra una afectación que ha trascendido el ámbito ganadero para alcanzar a la población humana.

El gobierno de Coahuila indicó que se mantiene el registro de un caso activo correspondiente a un hombre de 84 años de edad, de profesión veterinario, residente de Saltillo.

Además, existen 22 casos activos distribuidos en especies como bovinos.

SALTILLO A LA CABEZA

La estadística por municipio coloca a la capital del estado como el principal foco de atención. La repartición de los 23 casos activos en el territorio coahuilense es la siguiente: Saltillo se sitúa con 6 casos, incluyendo el caso humano; Arteaga tiene 4 casos; Múzquiz suma 3 casos.

Los municipios con un caso activo son Acuña, Castaños, Monclova, Nava, Ocampo, Parras, Ramos Arizpe, San Buenaventura, Torreón y Zaragoza.

EVOLUCIÓN HISTÓRICA

Aunque la presencia de este parásito se reportó en otras regiones de México el año pasado, en Coahuila los primeros registros de 2026 surgieron en el mes de abril. Desde entonces, la cifra ha escalado hasta los 86 casos acumulados.

La preocupación epidemiológica ha llevado a las autoridades a realizar actualizaciones diarias, especialmente tras confirmarse que el mecanismo de transmisión —huevecillos transportados por mosquitos hacia heridas o mucosidades— representa un riesgo tanto para el ganado como para las personas que trabajan con animales.

Ante el reporte de estas cifras, se exhortó a la población a revisar constantemente a los animales domésticos y evitar la exposición de heridas abiertas para frenar el avance de la estadística de contagios.