Cae hombre limpiando su casa y es auxiliado por bomberos en Saltillo

Según indicó, se encontraba atrapado en el lodo y no podía moverse , por lo que los vulcanos acudieron al auxilio, como parte de su labor ante situaciones de emergencia.

Sin embargo, al llegar al domicilio ubicado en Camino Los Zertuche número 1150, en la colonia Los González, el hombre ya se encontraba fuera de la vivienda, quejándose únicamente de dolor en el brazo derecho.

Tras ser valorado por los paramédicos de bomberos, no se le detectó una lesión de consideración. No obstante, para descartar cualquier daño interno, fue trasladado a la Clínica No. 2 del IMSS para una revisión médica más detallada.