Cae joven de más de tres metros mientras trabajaba y resulta lesionado en Saltillo
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El joven lesionado fue trasladado al Hospital General, donde recibió atención médica especializada tras sufrir una fractura en el tobillo izquierdo
Paramédicos de la Cruz Roja atendieron a un joven que resultó lesionado tras caer de un techo mientras realizaba trabajos de reparación en un comercio ubicado sobre el bulevar Eulalio Gutiérrez, en la colonia Los González, en Saltillo.
El reporte movilizó a los cuerpos de auxilio, quienes encontraron a la persona con una lesión en una de sus extremidades inferiores, luego de haber caído desde una altura aproximada de tres metros.
Durante la valoración, los socorristas confirmaron que el joven presentaba una fractura en el tobillo izquierdo, por lo que le brindaron atención prehospitalaria para estabilizarlo antes de su traslado.
El lesionado fue identificado como Rodrigo de Jesús ¨N¨, de 19 años de edad, quien fue trasladado en una ambulancia a las instalaciones del Hospital General para recibir atención médica.
Hasta el momento no se han dado a conocer más detalles sobre las condiciones en las que ocurrió el accidente ni sobre el estado de salud del joven, mientras las autoridades correspondientes tomaron conocimiento de lo sucedido.