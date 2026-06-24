Cae joven de más de tres metros mientras trabajaba y resulta lesionado en Saltillo

Paramédicos de la Cruz Roja atendieron a un joven que resultó lesionado tras caer de un techo mientras realizaba trabajos de reparación en un comercio ubicado sobre el bulevar Eulalio Gutiérrez, en la colonia Los González, en Saltillo.

El reporte movilizó a los cuerpos de auxilio, quienes encontraron a la persona con una lesión en una de sus extremidades inferiores, luego de haber caído desde una altura aproximada de tres metros.