Cae joven de más de tres metros mientras trabajaba y resulta lesionado en Saltillo

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    Cae joven de más de tres metros mientras trabajaba y resulta lesionado en Saltillo
    De acuerdo con la atención médica inicial, el joven presentó una fractura en el tobillo izquierdo luego de caer desde una altura aproximada de tres metros durante las labores de trabajo. ULISES MARTÍNEZ

El joven lesionado fue trasladado al Hospital General, donde recibió atención médica especializada tras sufrir una fractura en el tobillo izquierdo

Paramédicos de la Cruz Roja atendieron a un joven que resultó lesionado tras caer de un techo mientras realizaba trabajos de reparación en un comercio ubicado sobre el bulevar Eulalio Gutiérrez, en la colonia Los González, en Saltillo.

El reporte movilizó a los cuerpos de auxilio, quienes encontraron a la persona con una lesión en una de sus extremidades inferiores, luego de haber caído desde una altura aproximada de tres metros.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-incendio-en-techo-de-clinica-de-hemodialisis-por-trabajos-de-soldadura-obliga-a-evacuar-a-pacientes-OG21638336
$!El accidente movilizó a paramédicos de la Cruz Roja, quienes acudieron al sitio para brindar atención prehospitalaria al lesionado y valorar la gravedad de sus lesiones tras la caída.
El accidente movilizó a paramédicos de la Cruz Roja, quienes acudieron al sitio para brindar atención prehospitalaria al lesionado y valorar la gravedad de sus lesiones tras la caída. ULISES MARTÍNEZ

Durante la valoración, los socorristas confirmaron que el joven presentaba una fractura en el tobillo izquierdo, por lo que le brindaron atención prehospitalaria para estabilizarlo antes de su traslado.

El lesionado fue identificado como Rodrigo de Jesús ¨N¨, de 19 años de edad, quien fue trasladado en una ambulancia a las instalaciones del Hospital General para recibir atención médica.

$!El afectado fue estabilizado en el lugar por los cuerpos de emergencia antes de ser trasladado en ambulancia al Hospital General para recibir atención médica especializada.
El afectado fue estabilizado en el lugar por los cuerpos de emergencia antes de ser trasladado en ambulancia al Hospital General para recibir atención médica especializada. ULISES MARTÍNEZ

Hasta el momento no se han dado a conocer más detalles sobre las condiciones en las que ocurrió el accidente ni sobre el estado de salud del joven, mientras las autoridades correspondientes tomaron conocimiento de lo sucedido.

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