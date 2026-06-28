La mentira del Metrobús Laguna: Banobras no dio por terminado el proyecto

El Metrobús Laguna, esa carga que comparten el gobierno estatal y el de Torreón, no se ha extinguido. No es parte del pasado, como se llegó a declarar. Fue mentira de las autoridades, que quisieron dar a entender que, después de 10 años, se había cerrado el convenio por la entrega de más de 300 millones de pesos.

No, Banobras no cerró el convenio de financiamiento para el proyecto BRT Corredor Troncal de La Laguna , conocido como Metrobús Laguna. A diferencia de la narrativa que se quiso imponer, la realidad es que el convenio sigue vigente, y se tienen 12 meses a partir de marzo de este año para la modernización del transporte en Torreón, situación que todavía se ve lejana.

Hace tiempo solicité a la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad (SIDUM) del estado el documento que acreditara el fin o la liberación del proyecto del Metrobús en La Laguna, como lo habían expresado las autoridades. Sin embargo, resulta que el Comité de Transparencia de la SIDUM clasificó el documento como información reservada por un término de dos años. ¿La razón? “Por contener opiniones, recomendaciones o puntos de vista que forman parte del proceso deliberativo de las personas servidoras públicas, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá ser documentada”.

Decidí entonces solicitar la misma información al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), instancia que entregó el acuerdo número CT/1ª -ORD/06-MARZO-26/XIII, emitido por el Comité Técnico del Fideicomiso durante la Primera Sesión Ordinaria de 2026.

En ese documento se reconoce que desde el 14 de abril de 2016 se firmó el apoyo financiero al gobierno de Coahuila por 334 millones 680 mil pesos (sin IVA) para financiar la infraestructura vial, estaciones, terminales con patios y talleres del proyecto.

Ciertamente se autorizó dar por cumplida la infraestructura del proyecto, pero se otorgó una prórroga de 12 meses para “la implementación de la COMPONENTE DE TRANSPORTE del PROYECTO a través del Programa de Modernización de Transporte actualizado con la participación del gobierno del Estado y del Municipio de Torreón y con la participación de inversión privada de los Transportistas para la renovación de la flota de autobuses”.

Además de la entrega del acuerdo, Banobras en su respuesta enfatiza que dio por concluida “exclusivamente” la etapa de ejecución de infraestructura física vinculada al esquema del Convenio de Apoyo Financiero, pero que el documento no acredita la extinción del proyecto integral y recalca que: “No existe a la fecha un documento que acredite el ‘fin’ o la ‘liberación’ total del proyecto. Por el contrario, en la sesión referida se autorizó una prórroga de 12 meses para la implementación del componente de transporte (operatividad y puesta en marcha)”, dice la respuesta de Banobras.

El componente de transporte del proyecto comprende la planeación, regulación, organización y control del servicio de transporte público de pasajeros en un Sistema Integrado de Transporte del Corredor troncal, con rutas troncales, integradas y alimentadoras, con una flota moderna y menos contaminante de autobuses, mediante planes de reordenamiento y reestructuración de rutas, renovación de flota y la modernización de la operación con un nuevo Centro de Control. Así lo dice el convenio firmado el 14 de abril de 2016 entre Banobras y los gobiernos estatal y municipal.