Saltillo: incendio en techo de clínica de hemodiálisis por trabajos de soldadura obliga a evacuar a pacientes
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Un total de 22 empleados y 43 pacientes fueron evacuados y trasladados a una zona segura mientras los cuerpos de emergencia realizaban las labores para sofocar el fuego
Un incendio registrado la mañana de este miércoles durante trabajos de soldadura en el techo de una clínica de hemodiálisis ubicada en la colonia Satélite Norte provocó la movilización de elementos del Cuerpo de Bomberos de Saltillo y de diversas autoridades, además de la evacuación del inmueble.
De acuerdo con la información disponible, las labores que se realizaban en la parte superior del establecimiento MS Hemodiálisis originaron que el plafón de fibra de vidrio y lámina comenzara a incendiarse, generando humo en el interior del local médico situado en una plaza comercial.
Como medida preventiva, el personal activó los protocolos de seguridad y desalojó a las personas que se encontraban en el lugar, mientras los cuerpos de emergencia trabajaban para controlar el fuego y evitar que se extendiera a otros negocios.
En la evacuación participaron 22 empleados y 43 pacientes, quienes fueron trasladados a una zona segura mientras los bomberos realizaban las maniobras correspondientes; no se reportaron personas lesionadas.
Debido a la contaminación provocada por el humo y los materiales quemados, las actividades de la clínica fueron suspendidas hasta que el inmueble pueda ser revisado y se determinen las condiciones para reanudar la atención a los pacientes.