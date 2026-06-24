Saltillo: incendio en techo de clínica de hemodiálisis por trabajos de soldadura obliga a evacuar a pacientes

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Saltillo: incendio en techo de clínica de hemodiálisis por trabajos de soldadura obliga a evacuar a pacientes
    Un total de 22 empleados y 43 pacientes fueron evacuados y trasladados a una zona segura mientras los cuerpos de emergencia realizaban las labores para sofocar el fuego en la plaza comercial. ULISES MARTÍNEZ

Un total de 22 empleados y 43 pacientes fueron evacuados y trasladados a una zona segura mientras los cuerpos de emergencia realizaban las labores para sofocar el fuego

Un incendio registrado la mañana de este miércoles durante trabajos de soldadura en el techo de una clínica de hemodiálisis ubicada en la colonia Satélite Norte provocó la movilización de elementos del Cuerpo de Bomberos de Saltillo y de diversas autoridades, además de la evacuación del inmueble.

De acuerdo con la información disponible, las labores que se realizaban en la parte superior del establecimiento MS Hemodiálisis originaron que el plafón de fibra de vidrio y lámina comenzara a incendiarse, generando humo en el interior del local médico situado en una plaza comercial.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/choque-frontal-entre-traileres-paraliza-el-libramiento-norponiente-BG21635602
$!Tras el control del incendio, las autoridades determinaron la suspensión temporal de actividades en la clínica debido a la presencia de humo y residuos, en espera de la evaluación de seguridad del inmueble.
Tras el control del incendio, las autoridades determinaron la suspensión temporal de actividades en la clínica debido a la presencia de humo y residuos, en espera de la evaluación de seguridad del inmueble. ULISES MARTÍNEZ

Como medida preventiva, el personal activó los protocolos de seguridad y desalojó a las personas que se encontraban en el lugar, mientras los cuerpos de emergencia trabajaban para controlar el fuego y evitar que se extendiera a otros negocios.

En la evacuación participaron 22 empleados y 43 pacientes, quienes fueron trasladados a una zona segura mientras los bomberos realizaban las maniobras correspondientes; no se reportaron personas lesionadas.

$!El siniestro se originó en el área superior del establecimiento MS Hemodiálisis, donde el plafón de fibra de vidrio y lámina comenzó a incendiarse, generando una densa acumulación de humo al interior.
El siniestro se originó en el área superior del establecimiento MS Hemodiálisis, donde el plafón de fibra de vidrio y lámina comenzó a incendiarse, generando una densa acumulación de humo al interior. ULISES MARTÍNEZ

Debido a la contaminación provocada por el humo y los materiales quemados, las actividades de la clínica fueron suspendidas hasta que el inmueble pueda ser revisado y se determinen las condiciones para reanudar la atención a los pacientes.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


incendios
Última hora Saltillo
Clínicas

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Gertz Manero: Falsa honestidad

Gertz Manero: Falsa honestidad
true

Alerta en el Partido Verde por investigación de Estados Unidos
true

POLITICÓN: Miguel Ángel Riquelme, las claves de su designación para la alcaldía de Torreón
FOTO: CORTESÍA

¿Dónde ver el Mundial en Saltillo? Parque Centro tiene más de 27 opciones gastronómicas para acompañar cada partido
El FUTFEST permanecerá abierto hasta el 19 de julio con transmisiones de partidos y actividades de entretenimiento.

¿Ya tienes dónde ver a la Selección? México vs Chequia se vivirá en grande en el FUTFEST Saltillo 2026
Saraperos de Saltillo sufrió dos derrotas ante Charros en Jalisco y quedó obligado a ganar el último juego de la serie.

Saraperos tropieza al doble ante Charros y deja ir la serie en Jalisco
Mientras la operación militar Ardent Vanguard enfrenta crecientes amenazas, legisladores advierten que esto distrae a las tropas de su entrenamiento para conflictos en Medio Oriente.

Hackean cárteles mexicanos a militares de EU; Trump mantiene costoso patrullaje fronterizo
Teherán negó que la programación de alguna visita para examinar las instalaciones bombardeadas por Washington el año pasado

EU e Irán chocan por las inspecciones nucleares mientras avanza un plan para Ormuz