Saltillo: incendio en techo de clínica de hemodiálisis por trabajos de soldadura obliga a evacuar a pacientes

Un incendio registrado la mañana de este miércoles durante trabajos de soldadura en el techo de una clínica de hemodiálisis ubicada en la colonia Satélite Norte provocó la movilización de elementos del Cuerpo de Bomberos de Saltillo y de diversas autoridades, además de la evacuación del inmueble.

De acuerdo con la información disponible, las labores que se realizaban en la parte superior del establecimiento MS Hemodiálisis originaron que el plafón de fibra de vidrio y lámina comenzara a incendiarse, generando humo en el interior del local médico situado en una plaza comercial.