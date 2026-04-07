Cae motociclista en zanja y termina lesionado al intentar rebasar en el Centro de Saltillo

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Saltillo
/ 7 abril 2026
    Cae motociclista en zanja y termina lesionado al intentar rebasar en el Centro de Saltillo
    Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindar atención al lesionado, quien presentaba una posible fractura en la pierna izquierda. ULISES MARTÍNEZ

El motociclista fue trasladado a un hospital tras ser atendido por paramédicos, luego de no poder levantarse por la lesión

Debido al denso tráfico que existe en las calles de la Zona Centro de Saltillo, un motociclista terminó con una probable fractura en la pierna izquierda después de haber caído de su unidad en calles de este sector.

Alrededor de las 12:45 horas de este martes se registró el accidente, donde resultó lesionado Omar Karim ¨N¨, de 36 años, quien viajaba a bordo de una motocicleta de turismo con placas de circulación de San Luis Potosí.

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$!El accidente ocurrió mientras el conductor intentaba rebasar por la izquierda, sin percatarse de una zanja derivada de trabajos de recarpeteo.
El accidente ocurrió mientras el conductor intentaba rebasar por la izquierda, sin percatarse de una zanja derivada de trabajos de recarpeteo. ULISES MARTÍNEZ

Conforme a las autoridades y a lo sucedido, el joven iba a rebasar por la parte izquierda, pero entre la calle y la banqueta había una zanja que quedó por trabajos de recarpeteo; al caer en esta, se fue de lado y terminó cayendo sobre su costado izquierdo.

Esto ocasionó que se produjera una lesión en la pierna, por lo que no podía ni levantarse. Testigos dieron aviso al número de emergencias 911, desde donde se envió una ambulancia, arribando paramédicos de la Cruz Roja.

$!La motocicleta fue retirada del lugar por un familiar del lesionado, quien acudió tras ser notificado del accidente.
La motocicleta fue retirada del lugar por un familiar del lesionado, quien acudió tras ser notificado del accidente. ULISES MARTÍNEZ

Tras su atención y valoración, se procedió al traslado del lesionado a las instalaciones del ISSSTE, donde se espera que se recupere de las lesiones, mientras que la motocicleta fue entregada a un familiar que llegó al lugar tras ser informado del accidente.

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