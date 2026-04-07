Cae motociclista en zanja y termina lesionado al intentar rebasar en el Centro de Saltillo

Debido al denso tráfico que existe en las calles de la Zona Centro de Saltillo, un motociclista terminó con una probable fractura en la pierna izquierda después de haber caído de su unidad en calles de este sector. Alrededor de las 12:45 horas de este martes se registró el accidente, donde resultó lesionado Omar Karim ¨N¨, de 36 años, quien viajaba a bordo de una motocicleta de turismo con placas de circulación de San Luis Potosí.

Conforme a las autoridades y a lo sucedido, el joven iba a rebasar por la parte izquierda, pero entre la calle y la banqueta había una zanja que quedó por trabajos de recarpeteo; al caer en esta, se fue de lado y terminó cayendo sobre su costado izquierdo. Esto ocasionó que se produjera una lesión en la pierna, por lo que no podía ni levantarse. Testigos dieron aviso al número de emergencias 911, desde donde se envió una ambulancia, arribando paramédicos de la Cruz Roja.

Tras su atención y valoración, se procedió al traslado del lesionado a las instalaciones del ISSSTE, donde se espera que se recupere de las lesiones, mientras que la motocicleta fue entregada a un familiar que llegó al lugar tras ser informado del accidente.