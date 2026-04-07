Confirman autoridades suicidio de interno en el Cefereso 18 de Ramos Arizpe

La Fiscalía General del Estado confirmó la causa de suicidio en un deceso registrado el pasado fin de semana en el Centro Federal de Reinserción Social número 18, ubicado en la comunidad de Mesillas, en Ramos Arizpe. Se trata del interno Pedro ¨N¨, de 54 años, quien el domingo pasado fue encontrado sin vida al interior de la celda 0720 del centro de máxima seguridad, donde se encontraba cumpliendo un castigo penal por delitos de delincuencia organizada.

De acuerdo con la Fiscalía local, quien se encargó del levantamiento del cuerpo, este interno fue encontrado por su compañero de celda, quien advirtió a otros internos y custodios sobre el suicidio de su compañero, que se ejecutó por asfixia. Aunque al inicio del levantamiento del cuerpo las autoridades recopilaron información para identificar posibles datos de delito, la necropsia confirmó que el hombre cometió ahorcamiento con una prenda. Esta no es la primera vez que se registra un suicidio al interior del penal, en medio de señalamientos de autogobierno, presencia de bandas y malos manejos directivos al respecto.

Un suicidio más fue registrado en febrero de 2025, cuando un hombre originario de Toluca, de 38 años, perdió la vida a causa de suicidio. Este deceso también se registró como un ahorcamiento con una de las sábanas de la cama del interno. Otro deceso similar también se registró en septiembre de 2022, cuando un hombre originario de una comunidad de Zacatecas se privó de la vida a los 40 años al interior de la celda J del módulo 2. Un suicidio más se registró en noviembre de 2021, cuando un interno se quitó la vida con características similares; sin embargo, en ese caso, la CNDH emitió la recomendación 63/2023, toda vez que el centro había sido advertido de que el hombre tenía un padecimiento de esquizofrenia y debía llevar tratamiento especial.

Publicidad