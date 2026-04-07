Confirman autoridades suicidio de interno en el Cefereso 18 de Ramos Arizpe

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Saltillo
/ 7 abril 2026
    Confirman autoridades suicidio de interno en el Cefereso 18 de Ramos Arizpe
    La Fiscalía confirmó que la causa de muerte fue asfixia por ahorcamiento, luego de los resultados obtenidos en la necropsia practicada al cuerpo. ARCHIVO

El caso se suma a otros suicidios registrados en el mismo penal en años recientes, algunos bajo señalamientos por condiciones internas

La Fiscalía General del Estado confirmó la causa de suicidio en un deceso registrado el pasado fin de semana en el Centro Federal de Reinserción Social número 18, ubicado en la comunidad de Mesillas, en Ramos Arizpe.

Se trata del interno Pedro ¨N¨, de 54 años, quien el domingo pasado fue encontrado sin vida al interior de la celda 0720 del centro de máxima seguridad, donde se encontraba cumpliendo un castigo penal por delitos de delincuencia organizada.

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De acuerdo con la Fiscalía local, quien se encargó del levantamiento del cuerpo, este interno fue encontrado por su compañero de celda, quien advirtió a otros internos y custodios sobre el suicidio de su compañero, que se ejecutó por asfixia.

Aunque al inicio del levantamiento del cuerpo las autoridades recopilaron información para identificar posibles datos de delito, la necropsia confirmó que el hombre cometió ahorcamiento con una prenda.

Esta no es la primera vez que se registra un suicidio al interior del penal, en medio de señalamientos de autogobierno, presencia de bandas y malos manejos directivos al respecto.

Un suicidio más fue registrado en febrero de 2025, cuando un hombre originario de Toluca, de 38 años, perdió la vida a causa de suicidio. Este deceso también se registró como un ahorcamiento con una de las sábanas de la cama del interno.

Otro deceso similar también se registró en septiembre de 2022, cuando un hombre originario de una comunidad de Zacatecas se privó de la vida a los 40 años al interior de la celda J del módulo 2.

Un suicidio más se registró en noviembre de 2021, cuando un interno se quitó la vida con características similares; sin embargo, en ese caso, la CNDH emitió la recomendación 63/2023, toda vez que el centro había sido advertido de que el hombre tenía un padecimiento de esquizofrenia y debía llevar tratamiento especial.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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