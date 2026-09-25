Camión de basura lesiona a mujer en el relleno sanitario de Saltillo
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Otros pepenadores intentaron advertir al conductor mientras realizaba la maniobra en reversa
Una mujer de 38 años, identificada como María Francisca Flores, resultó lesionada mientras realizaba labores de recolección de material reciclable en el interior del relleno sanitario de Saltillo, donde un camión recolector realizaba maniobras.
De acuerdo con las primeras versiones, la mujer se encontraba junto con otros pepenadores cuando el camión comenzó a desplazarse en reversa. Al percatarse del movimiento de la unidad, las personas que se encontraban en el lugar comenzaron a gritar para advertir al conductor y pedirle que detuviera la marcha.
El sitio donde ocurrieron los hechos se encuentra a una altura considerable respecto al nivel de la carretera y, además, en la zona se presentan tolvaneras que pueden reducir la visibilidad durante las maniobras de los vehículos.
Según las versiones proporcionadas por otros pepenadores, durante el movimiento en reversa María Francisca habría sido alcanzada por el estribo trasero del camión de basura.
La mujer presentó una herida lacerante de aproximadamente 15 centímetros en la parte posterior de la rodilla derecha. De acuerdo con los primeros reportes, no presentó fractura.
Paramédicos atendieron a María Francisca en el lugar y posteriormente la trasladaron a las instalaciones de la Clínica Dos del IMSS para recibir atención médica. Autoridades tomaron conocimiento de los hechos para establecer las circunstancias en que ocurrió el accidente.