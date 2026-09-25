Camión de basura lesiona a mujer en el relleno sanitario de Saltillo

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Saltillo
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    Camión de basura lesiona a mujer en el relleno sanitario de Saltillo
    Corporaciones de emergencia se internaron en el complejo del relleno sanitario para coordinar la atención de la afectada. ULISES MARTÍNEZ

Otros pepenadores intentaron advertir al conductor mientras realizaba la maniobra en reversa

Una mujer de 38 años, identificada como María Francisca Flores, resultó lesionada mientras realizaba labores de recolección de material reciclable en el interior del relleno sanitario de Saltillo, donde un camión recolector realizaba maniobras.

De acuerdo con las primeras versiones, la mujer se encontraba junto con otros pepenadores cuando el camión comenzó a desplazarse en reversa. Al percatarse del movimiento de la unidad, las personas que se encontraban en el lugar comenzaron a gritar para advertir al conductor y pedirle que detuviera la marcha.

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El sitio donde ocurrieron los hechos se encuentra a una altura considerable respecto al nivel de la carretera y, además, en la zona se presentan tolvaneras que pueden reducir la visibilidad durante las maniobras de los vehículos.

$!La unidad recolectora realizaba movimientos en reversa cuando el estribo trasero alcanzó a golpear a la trabajadora.
La unidad recolectora realizaba movimientos en reversa cuando el estribo trasero alcanzó a golpear a la trabajadora. ULISES MARTÍNEZ

Según las versiones proporcionadas por otros pepenadores, durante el movimiento en reversa María Francisca habría sido alcanzada por el estribo trasero del camión de basura.

La mujer presentó una herida lacerante de aproximadamente 15 centímetros en la parte posterior de la rodilla derecha. De acuerdo con los primeros reportes, no presentó fractura.

$!Paramédicos acudieron al lugar de los hechos para brindar atención médica a la mujer lesionada y posteriormente ingresarla a un hospital.
Paramédicos acudieron al lugar de los hechos para brindar atención médica a la mujer lesionada y posteriormente ingresarla a un hospital. ULISES MARTÍNEZ

Paramédicos atendieron a María Francisca en el lugar y posteriormente la trasladaron a las instalaciones de la Clínica Dos del IMSS para recibir atención médica. Autoridades tomaron conocimiento de los hechos para establecer las circunstancias en que ocurrió el accidente.

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