Camión de basura lesiona a mujer en el relleno sanitario de Saltillo

Una mujer de 38 años, identificada como María Francisca Flores, resultó lesionada mientras realizaba labores de recolección de material reciclable en el interior del relleno sanitario de Saltillo, donde un camión recolector realizaba maniobras.

De acuerdo con las primeras versiones, la mujer se encontraba junto con otros pepenadores cuando el camión comenzó a desplazarse en reversa. Al percatarse del movimiento de la unidad, las personas que se encontraban en el lugar comenzaron a gritar para advertir al conductor y pedirle que detuviera la marcha.