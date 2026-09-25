Transporte de personal da vuelta sin precaución y termina chocando contra dos vehículos en Saltillo

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    Transporte de personal da vuelta sin precaución y termina chocando contra dos vehículos en Saltillo
    La parte frontal del automóvil compacto quedó severamente dañada tras no poder evitar la colisión contra la van de pasajeros. ULISES MARTÍNEZ

El percance vial se registró sobre el cruce de las calles Luxemburgo y América Latina; pese a los cuantiosos daños materiales en tres vehículos, no se reportaron personas lesionadas

Un accidente en el que se vieron involucrados tres vehículos se registró cuando el conductor de un transporte de personal de la empresa Soltran intentó dar vuelta desde la calle Luxemburgo para incorporarse a América Latina, pero al realizarla se atravesó al paso de un automóvil Kia Rio.

Conforme a los señalamientos proporcionados por las autoridades que tomaron conocimiento del accidente en Saltillo, Carlos García, de 30 años, habría realizado la maniobra sin la debida precaución.

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El Kia Rio, era conducido por Minji Kim, de 37 años, quien no pudo evitar el impacto contra el transporte de personal.

$!Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar de la colisión para tomar conocimiento y realizar el peritaje correspondiente.
Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar de la colisión para tomar conocimiento y realizar el peritaje correspondiente. ULISES MARTÍNEZ

Tras el choque, el vagón de personal fue proyectado contra un Honda BR-V, que se encontraba estacionado. La unidad es propiedad de Brenda Rodríguez, de 47 años, quien trabaja en el centro comercial ubicado en el sector.

En el accidente resultaron afectados los tres vehículos involucrados; sin embargo, no se reportaron personas lesionadas. Elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes.

$!Las compañías aseguradoras de los involucrados acudieron al sitio para evaluar los menoscabos materiales y coordinar la cobertura de los daños.
Las compañías aseguradoras de los involucrados acudieron al sitio para evaluar los menoscabos materiales y coordinar la cobertura de los daños. ULISES MARTÍNEZ

También acudieron representantes de las compañías aseguradoras de los conductores involucrados para evaluar los daños y determinar las responsabilidades correspondientes, con el objetivo de establecer el pago por las afectaciones ocasionadas.

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