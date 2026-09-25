Transporte de personal da vuelta sin precaución y termina chocando contra dos vehículos en Saltillo

Un accidente en el que se vieron involucrados tres vehículos se registró cuando el conductor de un transporte de personal de la empresa Soltran intentó dar vuelta desde la calle Luxemburgo para incorporarse a América Latina, pero al realizarla se atravesó al paso de un automóvil Kia Rio.

Conforme a los señalamientos proporcionados por las autoridades que tomaron conocimiento del accidente en Saltillo, Carlos García, de 30 años, habría realizado la maniobra sin la debida precaución.