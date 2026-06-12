Colapsa portón y lesiona a trabajadora embarazada en una tienda al norte de Saltillo

Una mujer embarazada resultó lesionada luego de que un portón corredizo colapsara sobre ella cuando intentaba cerrar el acceso de un establecimiento ubicado al norte de Saltillo. El accidente también ocasionó daños materiales a un vehículo estacionado en el lugar. Los hechos ocurrieron minutos antes de la 01:00 horas en el negocio Mi Tienda del Ahorro, ubicado en el cruce de los bulevares Luis Donaldo Colosio y Jesús Valdez Sánchez, donde la afectada acababa de concluir su turno como vigilante.

De acuerdo con los primeros reportes, la trabajadora esperaba a un compañero que acudiría por ella para trasladarla a su domicilio. Cuando el automóvil en el que viajaría, un Chevrolet Aveo, se estacionó sobre la calle Loma Alta, la mujer intentó cerrar el portón del estacionamiento sin percatarse de que la estructura no se encontraba debidamente asegurada. Al jalar la puerta metálica, ésta se desprendió y cayó sobre ella. Afortunadamente, el vehículo amortiguó parte del peso del portón, evitando consecuencias más graves, aunque la mujer fue derribada al suelo tras recibir un golpe en la cabeza.

Tras el reporte al sistema de emergencias 911, paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio y trasladaron a la lesionada a la Clínica 82 del IMSS para una valoración médica especializada debido a su estado de gestación. Por su parte, personal de Protección Civil inició una inspección para determinar si existieron omisiones en las medidas de seguridad del establecimiento y establecer posibles responsabilidades.