Colapsa portón y lesiona a trabajadora embarazada en una tienda al norte de Saltillo

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    Colapsa portón y lesiona a trabajadora embarazada en una tienda al norte de Saltillo
    El accidente ocurrió cuando la empleada finalizaba su jornada laboral como vigilante y trataba de asegurar el acceso del negocio, sin percatarse de que la estructura corrediza no se encontraba debidamente fija. MARTÍN ROJAS

Autoridades municipales iniciaron una revisión de las condiciones de seguridad, a fin de determinar si el portón presentaba fallas estructurales o falta de mantenimiento

Una mujer embarazada resultó lesionada luego de que un portón corredizo colapsara sobre ella cuando intentaba cerrar el acceso de un establecimiento ubicado al norte de Saltillo. El accidente también ocasionó daños materiales a un vehículo estacionado en el lugar.

Los hechos ocurrieron minutos antes de la 01:00 horas en el negocio Mi Tienda del Ahorro, ubicado en el cruce de los bulevares Luis Donaldo Colosio y Jesús Valdez Sánchez, donde la afectada acababa de concluir su turno como vigilante.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/incendio-consume-transporte-de-personal-tras-presunta-falla-en-saltillo-CD21332321
$!Tras el colapso del portón, la mujer fue derribada al suelo y sufrió un golpe en la cabeza, aunque un vehículo estacionado en el sitio amortiguó parcialmente el impacto de la estructura metálica.
Tras el colapso del portón, la mujer fue derribada al suelo y sufrió un golpe en la cabeza, aunque un vehículo estacionado en el sitio amortiguó parcialmente el impacto de la estructura metálica. MARTÍN ROJAS

De acuerdo con los primeros reportes, la trabajadora esperaba a un compañero que acudiría por ella para trasladarla a su domicilio. Cuando el automóvil en el que viajaría, un Chevrolet Aveo, se estacionó sobre la calle Loma Alta, la mujer intentó cerrar el portón del estacionamiento sin percatarse de que la estructura no se encontraba debidamente asegurada.

Al jalar la puerta metálica, ésta se desprendió y cayó sobre ella. Afortunadamente, el vehículo amortiguó parte del peso del portón, evitando consecuencias más graves, aunque la mujer fue derribada al suelo tras recibir un golpe en la cabeza.

$!Personal de Protección Civil realizó una inspección en el establecimiento para verificar las condiciones de seguridad del portón y determinar posibles omisiones en su mantenimiento o instalación.
Personal de Protección Civil realizó una inspección en el establecimiento para verificar las condiciones de seguridad del portón y determinar posibles omisiones en su mantenimiento o instalación. MARTÍN ROJAS

Tras el reporte al sistema de emergencias 911, paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio y trasladaron a la lesionada a la Clínica 82 del IMSS para una valoración médica especializada debido a su estado de gestación.

Por su parte, personal de Protección Civil inició una inspección para determinar si existieron omisiones en las medidas de seguridad del establecimiento y establecer posibles responsabilidades.

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