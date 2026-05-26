Caos vial en Saltillo: un conductor derriba poste y otro termina en el camellón

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    Caos vial en Saltillo: un conductor derriba poste y otro termina en el camellón
    A pesar de los daños materiales registrados en ambos percances, las corporaciones de seguridad confirmaron que ninguna persona resultó lesionada, por lo que no fue necesaria la intervención de cuerpos de emergencia para traslados médicos. ULISES MARTÍNEZ

Las autoridades realizaron labores de abanderamiento y control vehicular en distintos puntos del bulevar Fundadores para prevenir nuevos percances y mantener la seguridad

Dos accidentes, ocurridos casi de manera simultánea, se registraron la mañana de este lunes sobre el bulevar Fundadores, en los carriles con dirección de Saltillo hacia Arteaga, lo que movilizó a elementos de Tránsito Municipal de Saltillo.

El primero de los percances ocurrió a la altura de Juan Navarro, cerca de un centro comercial, donde un vehículo derribó un poste de concreto y posteriormente huyó del lugar antes de la llegada de las autoridades.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/derrapa-conductora-y-se-impacta-contra-camellon-al-norte-de-saltillo-CP20948291
$!Las condiciones de la vialidad, entre ellas la presencia de agua acumulada sobre la carpeta asfáltica, habrían influido en el segundo accidente, según los reportes recabados por las autoridades en el lugar.
Las condiciones de la vialidad, entre ellas la presencia de agua acumulada sobre la carpeta asfáltica, habrían influido en el segundo accidente, según los reportes recabados por las autoridades en el lugar. ULISES MARTÍNEZ

Elementos municipales acudieron al sitio para tomar conocimiento de los daños ocasionados al patrimonio municipal, además de realizar labores de abanderamiento para evitar otro incidente en la zona.

El segundo siniestro se registró metros más adelante, a la altura de la colonia Ampliación Morelos, donde un automovilista que intentaba incorporarse de los carriles centrales a los laterales perdió el control de la unidad.

$!Metros más adelante, cerca de la colonia Ampliación Morelos, un automovilista perdió el control de su unidad al intentar incorporarse de los carriles centrales a los laterales, terminando impactado contra el camellón divisorio.
Metros más adelante, cerca de la colonia Ampliación Morelos, un automovilista perdió el control de su unidad al intentar incorporarse de los carriles centrales a los laterales, terminando impactado contra el camellón divisorio. ULISES MARTÍNEZ

De acuerdo con los reportes, un charco de agua sobre la vialidad impidió que el conductor observara el camellón, por lo que terminó impactándose contra la estructura divisoria.

En ninguno de los dos accidentes se reportaron personas lesionadas, por lo que únicamente se registraron daños materiales y afectaciones momentáneas a la circulación vehicular.

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