Derrapa conductora y se impacta contra camellón al norte de Saltillo
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Las condiciones del pavimento mojado complicaron la circulación vehicular durante la mañana, lo que derivó en maniobras de seguridad por parte de las autoridades
La mañana de este martes se registró un accidente vial luego de que la conductora de un vehículo Hyundai Grand i10 perdiera el control de la unidad debido al pavimento mojado, en Saltillo.
De acuerdo con las autoridades municipales que tomaron conocimiento del accidente, el automóvil derrapó mientras circulaba sobre el bulevar Venustiano Carranza con dirección a Nazario Ortiz Garza, lo que provocó que girara sobre la vialidad.
Posteriormente, el vehículo impactó el neumático delantero derecho contra el camellón central y terminó atravesado en uno de los carriles, obstruyendo parcialmente la circulación.
A pesar de lo ocurrido, no se reportaron personas lesionadas, por lo que únicamente se registraron daños materiales en la unidad involucrada.
Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar para abanderar la zona y coordinar el paso de los automovilistas mientras se realizaban las maniobras correspondientes para retirar el vehículo.