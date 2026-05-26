Derrapa conductora y se impacta contra camellón al norte de Saltillo

La mañana de este martes se registró un accidente vial luego de que la conductora de un vehículo Hyundai Grand i10 perdiera el control de la unidad debido al pavimento mojado, en Saltillo.

De acuerdo con las autoridades municipales que tomaron conocimiento del accidente, el automóvil derrapó mientras circulaba sobre el bulevar Venustiano Carranza con dirección a Nazario Ortiz Garza, lo que provocó que girara sobre la vialidad.