Capacita TecNM-Saltillo a su profesorado para enfrentar los retos de la educación digital

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    Capacita TecNM-Saltillo a su profesorado para enfrentar los retos de la educación digital
    Docentes del TecNM-Saltillo participaron en jornadas de actualización enfocadas en innovación educativa, inteligencia artificial y desarrollo tecnológico. CORTESÍA

Inteligencia artificial, diseño digital, simulación y enseñanza virtual integran la oferta para elevar la calidad académica

El Tecnológico Nacional de México campus Saltillo reforzó la actualización profesional de su personal académico mediante una serie de cursos impartidos entre el 8 y el 12 de junio, como parte de las acciones impulsadas por la Subdirección Académica, el Departamento de Desarrollo Académico ITS y la Coordinación de Formación y Actualización Docente.

Las actividades estuvieron orientadas a fortalecer las competencias pedagógicas y tecnológicas del profesorado, incorporando herramientas innovadoras que permitan enriquecer los procesos de enseñanza y responder a las nuevas exigencias del entorno educativo.

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Entre las capacitaciones destacó el curso “Manejo de la Plataforma Educatec 4.0 con apoyo de herramientas de Inteligencia Artificial, nivel básico e intermedio”, impartido por Mario Alberto Valdés Torres, cuyo propósito fue dotar a las y los docentes de conocimientos para diseñar y estructurar de manera más eficiente sus clases en línea.

INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE LA ENSEÑANZA

El programa también incluyó el curso “Fundamentos de Gestión de Proyectos con uso de herramientas de Inteligencia Artificial”, dirigido por Celcitlali Hernández Ramos, enfocado en desarrollar habilidades para planificar, ejecutar y evaluar proyectos académicos, tecnológicos, industriales y de emprendimiento mediante metodologías apoyadas por soluciones basadas en IA.

$!Las capacitaciones incluyeron herramientas para enseñanza virtual, gestión de proyectos, diseño asistido por computadora y simulación logística.
Las capacitaciones incluyeron herramientas para enseñanza virtual, gestión de proyectos, diseño asistido por computadora y simulación logística. CORTESÍA

Asimismo, José Santos Avendaño Méndez impartió la capacitación “SolidWorks Básico”, en la que los participantes adquirieron conocimientos para modelar y modificar diseños digitales utilizando uno de los programas de ingeniería asistida por computadora más utilizados en la industria.

Otra de las actividades fue el curso “Simulación Avanzada con enfoque de Logística”, a cargo de Juan Carlos Cisneros Torres, donde se abordó el uso de herramientas de simulación para optimizar recursos y respaldar la toma de decisiones dentro de las organizaciones.

Durante el desarrollo de las jornadas participaron la jefa del Departamento de Desarrollo Académico, Jéssica Valverde Nuncio, así como la coordinadora de la Oficina de Promoción y Actualización Docente, Leticia Guadalupe de la Fuente, responsable de organizar estas acciones de formación.

De manera complementaria, el Tecnológico Nacional de México mantiene abierta una oferta de cursos en línea para continuar fortaleciendo la preparación de su comunidad docente y promover la incorporación de nuevas metodologías en el aula.

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