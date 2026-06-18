Cristóbal Aguilar, investigador de la UAdeC, se ubica entre los científicos más destacados de México en Biología y Bioquímica

La clasificación, elaborada por el portal académico con base en indicadores de productividad científica y número de citas registradas en Google Scholar, posiciona además al investigador coahuilense en el lugar 3 mil 76 a escala mundial, respaldado por 614 publicaciones y más de 23 mil 500 citas.

El trabajo desarrollado desde las aulas y laboratorios de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) volvió a recibir reconocimiento internacional. El profesor e investigador Cristóbal Noé Aguilar González fue distinguido por la plataforma especializada Research.com como uno de los referentes más influyentes en el área de Biología y Bioquímica, al ubicarse en el cuarto puesto del ranking nacional.

Sus contribuciones científicas abarcan disciplinas como Ciencias Agrícolas y Biológicas, Bioquímica, Genética, Biología Molecular y Medicina, con líneas de investigación enfocadas en ciencia de los alimentos, nutrición, fisiología vegetal y desarrollo de compuestos bioactivos.

INNOVACIÓN APLICADA A LA ALIMENTACIÓN Y SUSTENTABILIDAD

A lo largo de su trayectoria, Aguilar González ha impulsado investigaciones sobre fitoquímicos con actividad antioxidante, producción de biocombustibles, aprovechamiento de metabolitos microbianos en la industria alimentaria, obtención y caracterización de enzimas, conservación postcosecha, hidrólisis de proteínas y desarrollo de péptidos bioactivos, además de ingeniería metabólica para procesos biotecnológicos.

Entre sus trabajos recientes sobresalen estudios sobre fermentación microbiana para liberar compuestos con potencial benéfico para la salud, valorización de residuos agroindustriales, extracción de flavonoides y aplicación de bacteriocinas como agentes antimicrobianos y conservadores naturales en alimentos, investigaciones publicadas en revistas científicas de alto prestigio internacional.

Su producción académica también incluye una amplia participación en libros especializados editados por sellos como Apple Academic Press, Springer Nature y Ediciones Comunicación Científica, con títulos orientados a nutrición, agricultura sostenible, bioenergía, aprovechamiento de residuos agroalimentarios, alimentos funcionales, salud ambiental y bioprocesos.

El reconocimiento otorgado por Research.com confirma el impacto global del trabajo desarrollado por el investigador de la UAdeC y consolida su aportación al avance de la biotecnología, la ciencia alimentaria y la innovación aplicada al desarrollo sostenible.