Coahuila: UAdeC impulsa actualización académica con amplio programa de capacitación para profesores

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    Coahuila: UAdeC impulsa actualización académica con amplio programa de capacitación para profesores
    La UAdeC, a través del Cedec, ofrece una amplia agenda de capacitación para fortalecer las competencias de su personal académico. CORTESÍA

Especialistas abordarán innovación, bienestar emocional, tecnologías educativas y metodologías de enseñanza

Con el objetivo de fortalecer la formación integral de su planta académica y responder a los desafíos actuales de la educación superior, la Universidad Autónoma de Coahuila puso en marcha un programa de cursos y conferencias dirigido a docentes de las unidades Sureste, Laguna y Norte.

La iniciativa es coordinada por el Centro de Desarrollo Docente, Evaluación y Educación Continua (Cedec), adscrito a la Dirección de Asuntos Académicos, y contempla actividades enfocadas en el fortalecimiento de competencias pedagógicas, tecnológicas y socioemocionales, todas con valor curricular para quienes concluyan satisfactoriamente los procesos de capacitación.

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El programa inició con el curso “Lectura en modo ON: Conecta, contagia y transforma”, impartido por la maestra Ma. Carmen Rodríguez Machorro, con una duración de 20 horas, en el que se promueven estrategias para fomentar la lectura como herramienta de aprendizaje y transformación educativa.

Entre las actividades más próximas destaca el curso “Herramientas TIC para la gamificación en la docencia”, que se desarrollará del 9 al 11 de junio y será impartido por el Dr. Sergio H. Arévalo Aguirre, la licenciada Andrea Borrego San Miguel y la licenciada María Fernanda Granados Aguirre. La capacitación ofrecerá herramientas digitales orientadas a enriquecer los procesos de enseñanza mediante dinámicas innovadoras y participativas.

INNOVACIÓN Y BIENESTAR EN LAS AULAS

Como parte de la estrategia de formación continua, el Cedec también ha programado una serie de conferencias magistrales enfocadas en temas de actualidad para el ejercicio docente.

El 16 de junio se llevará a cabo la conferencia “Aprender mirando: Metodologías prácticas para enseñar con imágenes y relatos”, impartida por la doctora Aida Hernández Chávez. Posteriormente, el 17 de junio, la doctora Ruth Josefina Alcántara Hernández, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, presentará la ponencia “Marketing educativo y marca personal del docente”.

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La agenda concluirá el 18 de junio con la conferencia “Estrategias docentes y atención para la promoción de la salud mental en entornos académicos”, a cargo de Karla Valdés García, coordinadora de Vinculación e Innovación Productiva, quien abordará la importancia de generar espacios educativos que favorezcan el bienestar emocional de estudiantes y profesores.

La oferta de capacitación continuará del 23 al 25 de junio con el curso “Aprendizaje por proyectos”, impartido por la doctora Gloria Valle Gallegos, mientras que del 5 al 7 de agosto se desarrollará el curso “Análisis de problemas y toma de decisiones”, a cargo del doctor Daniel O. Muñoz Martínez y el maestro Homero A. Moreno Aguirre.

Con estas acciones, la Universidad Autónoma de Coahuila reafirma su compromiso con la excelencia educativa y la profesionalización permanente de su personal académico, promoviendo herramientas que contribuyan a una enseñanza innovadora, pertinente y centrada en las necesidades de la comunidad estudiantil.

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