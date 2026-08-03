Detienen a acosador en Saltillo; difundía videos de víctimas en TikTok

Un hombre de 54 años fue detenido por elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, luego de ser señalado por presuntamente grabar a mujeres sin su consentimiento y publicar los videos en una cuenta de la red social TikTok.

La intervención de las autoridades se originó tras diversos reportes difundidos en redes sociales, donde usuarios denunciaron que el individuo realizaba las grabaciones desde un puesto ubicado en calles de la Zona Centro de la ciudad.

En respuesta a las denuncias, elementos de la Policía Municipal, en coordinación con el Agrupamiento Violeta, llevaron a cabo la localización del señalado, identificado como Tereso “N”, de 54 años. Posteriormente fue detenido y puesto a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación jurídica conforme al desarrollo de las investigaciones.