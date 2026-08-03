Detienen a acosador en Saltillo; difundía videos de víctimas en TikTok

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Saltillo
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    Detienen a acosador en Saltillo; difundía videos de víctimas en TikTok
    El sujeto ya se encuentra a disposición de las autoridades.

La detención estuvo a cargo de elementos de la Comisaría de Seguridad

Un hombre de 54 años fue detenido por elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, luego de ser señalado por presuntamente grabar a mujeres sin su consentimiento y publicar los videos en una cuenta de la red social TikTok.

La intervención de las autoridades se originó tras diversos reportes difundidos en redes sociales, donde usuarios denunciaron que el individuo realizaba las grabaciones desde un puesto ubicado en calles de la Zona Centro de la ciudad.

En respuesta a las denuncias, elementos de la Policía Municipal, en coordinación con el Agrupamiento Violeta, llevaron a cabo la localización del señalado, identificado como Tereso “N”, de 54 años. Posteriormente fue detenido y puesto a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación jurídica conforme al desarrollo de las investigaciones.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/adulto-mayor-termina-herido-tras-volcar-en-saltillo-JG22609000

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que las indagatorias continuarán y exhortó a cualquier persona que considere haber sido afectada por estas conductas a presentar la denuncia correspondiente ante las autoridades.

Además, recordó que se encuentra disponible la Línea Violeta, con el número telefónico 800 846 5382, para brindar orientación y atención en casos relacionados con violencia de género y canalizar a las posibles víctimas hacia las instancias competentes.

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