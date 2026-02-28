Choca octogenario contra puente peatonal y casi cae a barranco en Saltillo
A pesar de lo aparatoso del impacto y del riesgo de caer a un barranco, el conductor no requirió traslado hospitalario, logrando evacuar la unidad por cuenta propia
A sus 85 años de edad, José ¨N¨ todavía conduce; sin embargo, protagonizó un percance vial al chocar contra la base de un puente peatonal ubicado en la colonia Morelos, en Saltillo.
El accidente ocurrió cuando el adulto mayor circulaba a bordo de su camioneta Dodge Caliber, color blanco, sobre el bulevar Morelos en dirección de sur a norte. Al intentar realizar una vuelta amplia para incorporarse al lado oriente de la vía Fundadores, perdió el control y subió directamente a un cordón cuneta.
Posteriormente, el vehículo se impactó de lleno contra la estructura metálica que sostiene el puente peatonal. Debido a la trayectoria, la unidad estuvo a punto de caer a un barranco; pese a la magnitud del golpe, el conductor no resultó lesionado.
Don José logró salir por su propio pie apoyado en su bastón. Al lugar arribaron oficiales de Tránsito Municipal para abanderar el percance y agilizar la vialidad, confirmando que tanto el automóvil como la base del puente presentaron daños considerables. Finalmente, las autoridades solicitaron una grúa para trasladar el vehículo a un corralón, donde quedará a disposición de su aseguradora.