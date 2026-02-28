Choca octogenario contra puente peatonal y casi cae a barranco en Saltillo

A sus 85 años de edad, José ¨N¨ todavía conduce; sin embargo, protagonizó un percance vial al chocar contra la base de un puente peatonal ubicado en la colonia Morelos, en Saltillo.

El accidente ocurrió cuando el adulto mayor circulaba a bordo de su camioneta Dodge Caliber, color blanco, sobre el bulevar Morelos en dirección de sur a norte. Al intentar realizar una vuelta amplia para incorporarse al lado oriente de la vía Fundadores, perdió el control y subió directamente a un cordón cuneta.

