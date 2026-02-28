Choca octogenario contra puente peatonal y casi cae a barranco en Saltillo

Saltillo
/ 28 febrero 2026
    Choca octogenario contra puente peatonal y casi cae a barranco en Saltillo
    José ¨N¨, de 85 años, logró salir ileso tras impactar su camioneta contra un puente peatonal. JUAN FRANCISCO VALDÉS

A pesar de lo aparatoso del impacto y del riesgo de caer a un barranco, el conductor no requirió traslado hospitalario, logrando evacuar la unidad por cuenta propia

A sus 85 años de edad, José ¨N¨ todavía conduce; sin embargo, protagonizó un percance vial al chocar contra la base de un puente peatonal ubicado en la colonia Morelos, en Saltillo.

El accidente ocurrió cuando el adulto mayor circulaba a bordo de su camioneta Dodge Caliber, color blanco, sobre el bulevar Morelos en dirección de sur a norte. Al intentar realizar una vuelta amplia para incorporarse al lado oriente de la vía Fundadores, perdió el control y subió directamente a un cordón cuneta.

Oficiales de Tránsito Municipal resguardaron la zona para evitar un segundo percance debido a la posición del vehículo.
Oficiales de Tránsito Municipal resguardaron la zona para evitar un segundo percance debido a la posición del vehículo. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Posteriormente, el vehículo se impactó de lleno contra la estructura metálica que sostiene el puente peatonal. Debido a la trayectoria, la unidad estuvo a punto de caer a un barranco; pese a la magnitud del golpe, el conductor no resultó lesionado.

La camioneta Dodge Caliber quedó al borde de un barranco tras perder el control en la incorporación a Fundadores.
La camioneta Dodge Caliber quedó al borde de un barranco tras perder el control en la incorporación a Fundadores. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Don José logró salir por su propio pie apoyado en su bastón. Al lugar arribaron oficiales de Tránsito Municipal para abanderar el percance y agilizar la vialidad, confirmando que tanto el automóvil como la base del puente presentaron daños considerables. Finalmente, las autoridades solicitaron una grúa para trasladar el vehículo a un corralón, donde quedará a disposición de su aseguradora.

